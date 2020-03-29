يوفنتوس يعرض حيلة على باريس سان جيرمان لخطف إيكاردي من إنتر ميلان

أفادت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس يصر على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان المعار لباريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ أن يوفنتوس سيحاول إقناع باريس سان جيرمان بشراء إيكاردي، ثم عقد صفقة تبادلية بين الناديين، ينتقل بموجبها إيكاردي إلى بيانكونيري.

وغادر إيكاردي إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء بـ70 مليون يورو، لكن لا يبدو أن النادي الفرنسي مستعد لدفع هذا المبلغ.

وبحسب الصحيفة، فإن يوفنتوس سيلجأ للحيلة المذكورة بسبب تمسك إدارة إنتر ميلان بعدم بيع إيكاردي ليوفنتوس، الذي حاول ضمه الصيف المضي.

وأشارت ”توتو سبورت“ إلى أن إدارة إنتر ميلان وضعت بندًا في عقد إعارة إيكاردي لباريس سان جيرمان، بحيث يزيد سعر بيع اللاعب على 85 مليون يورو، حال بيع اللاعب لنادٍ إيطالي، وهو الأمر الذي قد يفشل حيلة يوفنتوس.

لكن إدارة يوفنتوس انتبهت لهذا الأمر، لذلك فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عرض 4 لاعبين على باريس سان جيرمان لاختيار أحدهم لإتمام الخطة، واللاعبون هم: باولو ديبالا، ودوغلاس كوستا، وميراليم بيانيتش، وماتيا دي تشيليو“.

يشار إلى أن إيكاردي، البالغ من العمر 27 عامًا، سجل 20 هدفًا وصنع 4 في 31 مباراة مع باريس سان جيرمان، علمًا بأنه سجل 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة مع إنتر ميلان.