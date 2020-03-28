رسميا.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع المدرب ولاعبيه بتخفيض رواتبهم

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، توصله لاتفاق مع المدرب ولاعبي الفريق الأول بتخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس آذار وأبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران 2020 واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.

وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020.

وأكد يوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا الاتفاق مع اللاعبين والمدرب في الأسابيع المقبلة.