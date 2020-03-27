رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف مصير بطل الدوري حال إلغاء الموسم

أكد غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على ضرورة منح لقب الدوري الإيطالي لفريق وإعلان الهابطين لدوري الدرجة الثانية والمشاركين في المنافسات الأوروبية في حال عدم إكمال الدوري بسبب فيروس كورونا.

وقال غرافينا خلال تصريحات نشرتها صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن الأولوية داخل اتحاد القدم هي إنهاء الموسم ولعب باقي المباريات.

وأوضح:“هناك خطة أعطيناها الأولوية التامة، وسنكون سعداء بإنهاء الموسم على أرضية الملعب، ونحن في اتصال مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتمديد عقود اللاعبين، وإذا كان علينا الذهاب إلى أبعد من 30 يونيو، يجب أن نجد حلولًا، والحل المثالي أن ينتهي الموسم في 30 يوليو، ويجب أن نتبع التعليمات القادمة من السلطات العليا من سياسيين، وعلماء، وأطباء ”

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم:“إن لم نستطع اللعب مجددًا نرغب في إنقاذ قيم المسابقة والتي تحققت على أرض الملعب لحد الساعة، لمن سيذهب لقب الدوري؟ سنتحدث عن الموضوع لكنه من اختصاص مجلس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويجب أن نتوصل لترتيب البطل والمشاركين في المسابقات الأوروبية والنازلين والصاعدين لدوري الدرجة الأولى“.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد 26 جولة برصيد 63 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو الثاني و9 عن إنتر ميلان الثالث الذي لعب لقاء أقل، ويحتل أتلانتا المركز الرابع بمباراة أقل.