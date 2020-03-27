يوفنتوس مصمم على التعاقد مع البرازيلي مارسيلو من ريال مدريد

قالت صحيفة ”ماركا“، إن هناك شكوكا حول استمرار البرازيلي مارسيلو رفقة نادي ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل.

وفقد مارسيلو موقعه الأساسي في العديد من المباريات هذا الموسم؛ في ظل الإصابات التي تعرض لها، إضافة إلى اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بإمكانات مواطنه فيرلاند ميندي، المنضم إلى الميرينغي مطلع الموسم الجاري من نادي ليون الفرنسي.

ولم يشارك مارسيلو سوى في 19 مباراة، وأحرز هدفا واحدا، وصنع 6 أخرى.

وأشارت ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي جدد اهتمامه مرة أخرى بالحصول على خدمات مارسيلو، في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن مارسيلو ساري، مدرب يوفنتوس، كان قد سبق أن أبدى رغبته في ضم مارسيلو، 31 عاما، إلى صفوف البيانكونيري، مطلع الموسم الجاري، إلا أن تمسك إدارة الميرنغي باللاعب منع إتمام الصفقة.

ومضت تقول: ”يريد ساري دعما عاجلا للجبهة اليسرى في صفوف يوفنتوس، والتي تعاني من نقص البدائل المتاحة؛ حيث لا يوجد في مركز الظهير الأيسر سوى أليكس ساندرو، ويمكن في بعض الأحيان الاستعانة بخدمات دانيلو وماتيا دي تشيليو، في هذا المركز، رغم أنهما يلعبان أساسا في الجبهة اليمنى“.

وترى إدارة يوفنتوس أن مارسيلو سيكون أفضل الخيارات المتاحة للتعاقد معه؛ لسد العجز في الجبهة اليسرى، خاصة أن عقد البرازيلي الدولي ينتهي مع ريال مدريد في صيف 2022، ويصل سعره حاليا إلى 20 مليون يورو فقط، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.