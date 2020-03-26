الفيفا يطالب اللاعبين بتقليص رواتبهم

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ اجتمع، اليوم، عبر تقنية الفيديو لمدة 3 ساعات لمناقشة عدة قرارات تهم كرة القدم، في ظل الوضعية الحالية التي تتميز بتوقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب الصحيفة، فالاتحاد الدولي لكرة القدم طالب اللاعبين بتقليص رواتبهم كإجراء تضامني مع الأندية في ظل توقف النشاط الرياضي مع أزمة فيروس كورونا وتراجع الإيرادات.

وتتفاوض عدة أندية واتحادات مع جمعيات اللاعبين وممثليهم لتقليص الرواتب، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تتجه النية لتقليص 50 في المائة من الرواتب في ظل الأزمة، بينما قلص اللاعبون رواتبهم في الدوري الألماني وفي انتظار باقي الدوريات الأوروبية.

وخص الاتحاد الدولي لكرة القدم بطلبه اللاعبين الذين يملكون رواتب عالية تؤثر على مصاريف الفرق، مؤكدا على ضرورة نهاية الإجراء مع عودة النشاط الرياضي مجددا ورفع حالة الطوارئ.

كما ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم قضية عقود اللاعبين التي تنتهي في حزيران يونيو القادم، مؤكدة على كونه سيسمح للأندية بتمديدها لغاية نهاية الموسم الحالي، كما منع الأندية من إنهاء عقود لاعبيها بسبب الأزمة.

ويملك بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف عقودا مع فرق جديدة، لكن الاتحاد الدولي قرر بداية العقود الجديدة مع بداية الموسم القادم.

وتباحث الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية سوق الانتقالات الصيفي والتي من المحتمل أن تستمر حوالي 4 أشهر حتى كانون الثاني / يناير القادم.