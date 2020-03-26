أخبار ريال مدريد وبرشلونة: ثورة تغيير تضرب الملكي.. وأزمة كبرى تحاصر البلوغرانا

يشهد ناديا ريال مدريد وبرشلونة عملاقا الدوري الإسباني أحداثاً مثيرة في الكواليس قد تطفو على سطح الأحداث، بحسب التقارير الصحفية والأنباء المتصاعدة خلال الساعات الماضية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد:

ثورة التغيير تضرب ريال مدريد

فجرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل خلال تقرير نشرته مساء اليوم الخميس عن ملامح ثورة تغيير شاملة تدرسها إدارة نادي ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم هذا المركز في الموسم المقبل ليكون بديلاً مناسباً للحارس تيبو كورتوا، بجانب أن الريال يخطط لعودة المغربي أشرف حكيمي النجم المتألق في صفوف بروسيا دورتموند، بينما سيكون إيدير ميلتاو مستمراً رغم الانتقادات لمستواه التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكولومبي جيمس رودريغيز صانع الألعاب أصبح على أعتاب الرحيل مجدداً مع تلقيه عروضا من جانب عدة أندية إنجليزية في الموسم المقبل، كما أن غاريث بيل قد يرحل بصفة نهائية عن صفوف الريال خاصة مع رفض المدير الفني زين الدين زيدان بقاءه.

ومنح زيدان الضوء الأخضر لرحيل لوكا مودريتش مع عودة النجم المعار مارتن أوديجارد بجانب رحيل لوكا يوفيتش والتعاقد مع إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند في الموسم المقبل.

أزمة كبرى تحاصر برشلونة

نشب صدام كبير داخل نادي برشلونة بين إدارة الفريق ولاعبيه بعد أن اعترضوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% من عقودهم خلال فترة التوقف الحالية.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن إدارة برشلونة رفضت اقتراح اللاعبين، وبدأت بالفعل في وضع التفاصيل النهائية لتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بنسبة 70%.

ويتطلع النادي إلى فرض إجراء قانوني، يسمى في إسبانيا بـ ”ERTE“، والذي يحمي المؤسسات من دفع رواتب موظفيها كاملة عندما يكونون غير قادرين على تلبية متطلبات وظيفتهم..وسيفعل برشلونة هذا الإجراء بأثر رجعي، بداية من تاريخ التوقف، وحتى وقت استئناف النشاط.

سيبايوس على أعتاب آرسنال

اقترب نادي آرسنال من الفوز بخدمات اللاعب داني سيبايوس نجم وسط ريال مدريد بصفة نهائية.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن دخول اللاعب دائرة اهتمامات الجانرز للفوز بخدماته بشكل نهائي.

صفقة تبادلية في الطريق بين السيتي وبايرن ميونيخ

اقتربت صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني من الظهور إلى النور.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية عن اقتراب دافيد آلابا من السيتي مقابل رحيل النجم ليروي ساني من فريق بايرن ميونيخ قادماً من العملاق الإنجليزي في الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة الفريق البافاري بالحصول على خدمات اللاعب.