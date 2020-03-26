سوشيال ميديا الرياضة: محمد صلاح يتدرب بالمنزل.. وبرناردو سيلفا في المطبخ (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سان ميغيل يتفرغ للقراءة

نشر أدريان سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وأمامه مجموعة من الكتب.

وعلق الحارس: ”تعلمون جميعا أننا يجب أن نكون في المنزل من أجل صحتنا والقراءة هي خيار رائع لهذه الأيام، فيما يلي آخر الكتب التي قرأتها، ما الذي توصي به لي؟، الآن بعد أن أصبح البقاء في المنزل مهما للغاية لحماية صحتنا، فقد حان الوقت للقراءة، هذه آخر الكتب التي انتهيت منها، هل تنصحني بآخر؟“.

تشامبرلين يقدم وجبة مكملات غذائية

نشر تشامبرلين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أحد الأصدقاء أثناء تقديم أحد وجبات المكملات الغذائية.

وعلق اللاعب: لا يمكنني تصديق مدى جودة مذاق هذا الشخص هنا، مع وصفة موس صحية، جرب هذه المحاولة في تأمين السماح لي بمعرفة كيف تحصل على مذاق الحياة.

هاري كين يطالب برسم السعادة للأطباء

وجه هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي رسالة إلى الجماهير الإنجليزية حيث طلب اللاعب بضرورة رسم البسمة للأطباء نظرا للدور الكبير الذي يقومون به.

وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: مع إغلاق المدارس وإبقاء جميع الأشخاص في منازلهم، أود تكليف بعض الشباب بمهمة رسم أطباء وممرضات وعربات إسعاف، كن مبدعا كما تريد، وانشرها.. شكرا للأطباء وسأعيد التغريد.

With schools shut and everyone staying home I’d like to set some youngsters the task of drawing the incredible NHS doctors, nurses, ambulances. Be as creative as you like! Post them using #ThankYouNHS and I’ll retweet/repost the best ones! #StayHomeSaveLives — Harry Kane (@HKane) March 26, 2020

خيسوس يقدم وسائل الترفيه لمرضى الحجر الصحي

نشر غابريل خيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو ترفيهيا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“.

وعلق: هنا نتابع بإيجابية وفرح وطاقة جيدة، قريبا سوف يمر كل شيء، إذن ماذا تفعل في الحجر الصحي؟ ضعه هناك باستخدام علامة التصنيف.

Por aqui estamos seguindo com positividade, alegria e boas energias! Logo tudo vai passar. E por aí, o que estão fazendo na quarentena? Posta aí usando a hashtag #hometeam @adidasfootball pic.twitter.com/OvmW5O65jh — Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) March 26, 2020

برناردو سيلفا في المطبخ

نشر برناندو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من داخل المطبخ حيث قدم اللاعب إعلانا لإحدى شركات الملابس الرياضية.

غوميز ينعى كبير مشجعي تشارلتون

نشر جو غوميز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر “ لأحد مشجعي نادي تشارلتون والذي وافته المنية اليوم.

وعلق اللاعب: ارقد بسلام.. خالص التعازي لعائلته.

Rest in peace Seb, thoughts go out to his family ???????? https://t.co/jARhTak492 — Joe Gomez (@J_Gomez97) March 26, 2020

ألفونسو ديفيس يتفرغ لتعلم اللغة الألمانية

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ للاعب الغاني الفونسو ديفيس وهو يتعلم اللغة الألمانية.

وعلقت الصفحة: تعلم اللغة الألمانية ليس سهلا.

???????? German is not an easy language ????@AlphonsoDavies is using his free time wisely ????#MiaSanMia pic.twitter.com/iHgx8KPjZm — FC Bayern English (@FCBayernEN) March 26, 2020

دييغو غودين يدعو للتوحد

نشر دييغو غودين لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ طالب خلاله اللاعب من الجميع ضرورة التوحد والتضامن في مواجهة فيروس كورونا.

وعلق اللاعب: معا سنتغلب عليه بمسؤولية وتضامن.

Juntos lo superaremos, con responsabilidad y solidaridad!! pic.twitter.com/7dZ8uUWkCP — Diego Godín (@diegogodin) March 26, 2020

محمد صلاح يواصل تدريباته في المنزل

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يؤدي بعض التدريبات التأهيلية داخل منزله.

وعلق اللاعب قائلا: العمل من المنزل.

مريح ديميرال يتكفل برعاية 2000 أسرة

قرر التركي مريح ديميرال لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي التكفل بـ2000 أسرة تركية من المتضررين بسبب انتشار فيرس كورونا.

وعلق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“: انتشار فيرس كورونا جعل شعبنا مضطرا لمغادرة المنازل.. أود أن أقول إنني سأقدم المساعدة الغذائية الضرورية لـ 2000 عائلة للبقاء في منازلهم.