رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يتحدث عن طريقة استئناف مسابقة الدوري

تحدث غابرييل غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا مؤكدا على أمله في اكمال المنافسات ولو في الصيف القادم.

وقال غرافينا في تصريحات لإحدى الإذاعات الإيطالية :“ مهمتنا هي تخطيط التواريخ التي تعطي الأمل لكل من يحبون هذه الرياضة. اليوم هو يوم التخطيط وإجراء الجرد للوضع الحالي ولحظة الأزمة في الرياضة. نحن نحاول أن نجمع كل العناصر والمشاريع من أجل الحصول على الأمل في هذه اللحظة السلبية لتغيير شيء ما في عالمنا والبدء من جديد ”.

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي أن لقب الدوري الإيطالي وكل المنافسات الأخرى تكسب على أرضية الملعب، متحدثا عن الأمل والقتال من أجل استئناف كرة القدم ورافضا أيضا إجراء دور نهائي لتحديد البطل.

ورفض غابرييل غرافينا الحديث عن إنهاء الموسم حاليا وقال :“ إنهاء الموسم الآن ؟ هؤلاء الذين يعرفونني جيدا يعرفون أني أستسلم بصعوبة بالغة ، طالما أتيحت لي الفرصة سأظل آمل استئناف الدوري“.

وأضاف :“ سأبذل قصارى جهدي للتوصل لهذه الغاية ، أدرك أنه من السابق لأوانه التفكير في موعد ، لكن يجب التفكير بشكل إيجابي ، أيضا من أجل صحة الإيطاليين يجب أن نأمل أن ينتهي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن“.

وتحدث رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إمكانية تجاوز موعد 30 حزيران / يونيو القادم الذي حدده الاتحاد الأوروبي لإنهاء المسابقات المحلية وقال :“ إيطاليا الأكثر تضررا علينا إكمال 13 جولة ، سنضطر لدخول تواريخ اللقاءات الدولية ، حاليا الحديث عن مواعيد وتواريخ لا معنى له نحتاج لـ 45 أو 60 يوما لإنهاء الموسم .“

وأضاف غرافينا :“ سنحاول أن نلعب ونطلب دعم المؤسسات الدولية، الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم للذهاب أبعد من 30 يونيو واستغلال أيضا شهري يوليو وأغسطس“.