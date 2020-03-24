تقارير تكشف مصير بوفون مع يوفنتوس الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون مع يوفنتوس الإيطالي، في ظل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة ”توتوسبورت“، يوم الثلاثاء، أن بوفون، البالغ 42 عامًا، ليس لديه نية للتوقف عن اللعب، وقرر تمديد عقده مع السيدة العجوز الذي ينتهي هذا الموسم، حتى يونيو/حزيران 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوفون ليس لديه أي نية لاعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، ويرى أن له دورًا محوريًا مع يوفنتوس داخل وخارج الملعب.

وشارك بوفون هذا الموسم في 11 مباراة، بينها 7 في الدوري الإيطالي، وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.

كان بوفون قد انضم ليوفنتوس مقابل 52 مليون يورو في يوليو 2001، عندما انتقل من بارما، مسجلاً رقمًا قياسيًا عالميًا بالنسبة لحراس المرمى في ذلك الوقت.

وفاز بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات خلال الفترة التي قضاها مع البيانكونيري، ويأتي لقبه الأول في موسمه الأول 2001-02 والأخير في 2017-18، قبل عام واحد من انضمامه لباريس سان جيرمان.

بوفون الفائز بكأس العالم لعام 2006 توج بخمس بطولات لكأس إيطاليا وحصل على ستة ألقاب للسوبر الإيطالي.

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا في عدة دول من أنحاء العالم، وأصيب ثلاثة لاعبين من اليوفي بكورونا، وهم دانييلي روغاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا.