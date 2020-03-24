هل يرحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس في نهاية الموسم إلى هذا النادي؟

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية محتملة تتعلق بمستقبل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مع ناديه يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو، 35 عاماً، قد فاجأ الجميع في صيف 2018 عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو، وذلك بعد تتويجه مع الميرينغي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

ووقع رونالدو عقداً مع يوفنتوس يستمر إلى صيف 2022، إلا أن مفاجآت ”الدون“ يبدو أنها لا تنتهي، في ظل التسريبات التي تتعلق بإمكانية رحيله بنهاية هذا الموسم عن البيانكونيري إلى وجهة جديدة، وتجربة غير مسبوقة للنجم البرتغالي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابيو سانتيني، في تصريحات خاصة لصحيفة ”البيانكونيرو“، اليوم الثلاثاء، إن رونالدو يخطط للرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف سانتيني: ”يجب أن نقول إن المعلومات الواردة من إسبانيا حول مصير رونالدو تبدو واقعية للغاية، يدرس رونالدو بجدية الرحيل عن يوفنتوس، ويبدو أنه قد حسم قراره بالفعل، ويريد الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي“.

وتابع: ”يرغب رونالدو في أن يكون جزءاً من مشروع مستقبلي في باريس سان جيرمان، واللعب إلى جوار جوهرة فرنسا كيليان مبابي، وسوف يكون صاروخاً بديلاً للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي سيرحل بنهاية الموسم عن سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني، وفقاً للتوقعات“.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن سعر رونالدو يصل حالياً إلى 75 مليون يورو.

وشارك رونالدو هذا الموسم في 32 مباراة رفقة يوفنتوس، وأحرز 25 هدفاً وصنع 4 أخرى.