تطورات الحالة الصحية لأسطورة الكرة الإيطالية مالديني بعد إصابته بكورونا

طمأن باولو مالديني، أسطورة ميلان وكرة القدم الإيطالية، عشاقه بشأن وضعه الصحي بعد إصابته برفقة ابنه دانييل لاعب ميلان بفيروس كورونا مؤكدا أنه يتعافى بشكل جيد وسيشفى بعد أسبوع.

وقال مالديني في فيديو نشره على صفحاته :“ أنا في حالة جيدة دانييل وأنا بإمكاننا الشفاء بعد أسبوع شكرا لتضامنكم ”.

وأضاف العميد السابق لميلان :“ أشكر الأطباء والممرضين وأعضاء الطاقم الصحي وقوات الأمن وقوات الوقاية المدنية الذين يقاومون بشجاعة الفيروس، إنهم يشعرونني بالفخر لكوني إيطاليا .“

وكان نادي ميلان الإيطالي أعلن السبت الماضي إصابة باولو مالديني المدير التقني للفريق وابنه دانييل لاعب الفريق بفيروس كورونا في اليوم ذاته الذي أعلن خلاله الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس إصابته بفيروس كورونا برفقة صديقته .

