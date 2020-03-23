يوفنتوس ينقض على هدف نادي برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الإثنين، عن تحرك يوفنتوس للتعاقد مع فيران توريس لاعب فالنسيا، بهدف ضمه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأفادت صحيفة ”توتو سبورت“ أن يوفنتوس بدأ بالفعل التحرك بهدف التعاقد مع فيران توريس الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

ويعد توريس، البالغ من العمر 20 عاما، أحد أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيمن، كما أن عمره الصغير يشعل المنافسة بين الأندية، حيث يتردد أن برشلونة ينوي ضم اللاعب.

وينتهي عقد توريس مع فالنسيا في يونيو 2021، وهو ما تسعى الأندية لاستغلاله بالتعاقد معه الصيف المقبل حيث يتبقى عام على نهاية عقده مع الخفافيش.

وشارك توريس في 35 مباراة مع فالنسيا الموسم الحالي، سجل فيها 6 أهداف وصنع 7، علما أنه أسهم في تأهل فالنسيا لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وفي الموسم الماضي نال مع الفريق لقب كأس إسبانيا.

وكان توريس يملك شرطا جزائيا في عقده تصل قيمته إلى 100 مليون يورو، لكنه سقط مع نهاية عام 2019، وفقا للمنصوص عليه في عقده مع فالنسيا.

وتردد أن توريس رفض عرضين من فالنسيا لتجديد عقده مع الفريق.