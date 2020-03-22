كوليبالي يطلب الرحيل عن نابولي ويفتح صراعًا أوروبيًا على ضمه

أبدى المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي استعداده للرحيل عن نابولي هذا الصيف في حال تلقيه عرضًا مناسبًا، ما يعني أن مانشستر يونايتد والعديد من كبار الأندية الأوروبية ستتصارع للتعاقد معه.

وكان مدافع نابولي على رادار عدد من الأندية بما في ذلك ”الشياطين الحمر“ بعد فوزه بجائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بالرحيل عن استاد ”سان باولو“، وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أنه سيرحل الصيف الحالي.

وقال موقع ”Il Mattino“ المحلي في نابولي إن كوليبالي أبلغ رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس بأنه على استعداد للمغادرة في نهاية الموسم.

ومع ذلك، أكد كوليبالي أيضًا أنه سيبقى في نابولي إذا لم يتلقَ عرضًا مناسبًا من وجهة نظره أو وجهة نظر النادي.

ويضيف التقرير الإيطالي الذي نقلته عنه صحيفة ”ميرور“ البريطانية أنه اللاعب الأعلى دخلًا في الفريق ويرتبط بعلاقة قوية مع زملائه ومدير الفني غينارو غاتوسو.

وإذا تقدم يونايتد بعرض لكوليبالي هذا الموسم، فمن المحتمل أنهم سيواجهون منافسة من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وسعى باريس سان جيرمان إلى التعاقد مع كوليبالي بعدما تردد أن الدولي السنغالي الذي يتحدث الفرنسية قد اشترى شقة في باريس.

ويبحث المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل عن بديل للقائد المخضرم تياغو سيلفا البالغ من العمر حاليًا 35 عامًا.

وفي حال دفع مانشستر يونايتد هذا المبلغ سيكسر أو من المرجح أن يضطر العملاق الفرنسي ومانشستر يونايتد لدفع مبلغ ضخم للتعاقد مع كوليبالي، حيث ذكرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية أن الصفقة ستكلف نحو 85 مليون جنيه إسترليني لإغرائه للرحيل عن إيطاليا. والرقم القياسي بتعاقده مع هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي السابق مقابل 80 مليون إسترليني الموسم الماضي، ما يعني أن اليونايتد سيضم أغلى مدافعين في التاريخ بين صفوفه.