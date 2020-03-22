أخبار ريال مدريد وبرشلونة: حقيقة رحيل غريزمان.. وصراع ثلاثي على صفقة نجم نابولي

تصدر الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة الإسباني المشهد في الصحف العالمية بعد أنباء ترددت حول رحيله بنهاية الموسم المقبل.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار: ريال مدريد، وبرشلونة، والأندية الأوروبية الكبرى، اليوم الأحد 22 مارس 2020:

حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني ترغب في الاستغناء عن لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان نجم الفريق في الموسم المقبل حال تلقيه عرضًا مناسبًا لمغادرة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يضحي بغريزمان من أجل عودة البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، خاصة مع ظهور إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين الفريقين.

في المقابل نشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ تقريرًا عن ملف رحيل غريزمان، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة واللاعب لم يتلقَ أي عروض للرحيل ولم يفكر بمغادرة البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة لا تفكر في الاستغناء عن غريزمان، خاصة أن فكرة رحيله بعد موسم واحد تبدو محبطة في ظل عدم تقييم التجربة بالشكل الواضح خلال المرحلة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة لا ترغب سوى بضم لاعبين فقط خلال الموسم المقبل، هما: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يتعاقد مع نجوم الدوري الألماني، وعلى رأسهم تيمو فيرنر نجم فريق لايبزيغ الذي لفت الأنظار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مانشستر سيتي يرغب بضم نجم بايرن ميونخ

يرغب مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بضم اللاعب النمساوي دافيد آلابا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل بناءً على رؤية المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزنز.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن ألابا دخل دائرة اهتمامات مانشستر سيتي خاصة أنه يجيد اللعب في أغلب مراكز الدفاع سواء ظهيري الجنب أو قلب الدفاع بخلاف أن غوارديولا سبق أن أشرف على تدريبه.

ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع مدافع جديد خلال الموسم المقبل، خاصة مع كثرة الإصابات في مراكز الخط الخلفي وهو الأمر الذي قد يدفع غوارديولا لضم لاعب جديد في خط الدفاع.

صراع ثلاثي على صفقة نجم نابولي

نشب صراع ثلاثي على صفقة نجم نابولي الإيطالي فابيان رويز في الموسم المقبل بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية التي أكدت أن أندية ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد، وبرشلونة الإسبانيين، تتصارع للفوز بخدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد دخل الصراع بقوة من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل، خاصة أنه كانت له تجربة سابقة في الدوري الإسباني مع فريق ريال بيتيس. في الوقت الذي كشف فيه موقع ”ديفنسا سنترال“ عن اقتراب النجم البلجيكي إيدين هازارد من التعافي من إصابته وهو الخبر السار الذي تترقبه جماهير ريال مدريد بعدما أجرى جراحة في عظمة الشظية.

ويخضع هازارد لبرنامج تأهيلي مكثف برفقة اثنين من أكبر أطباء العلاج الطبيعي لاستكمال البرنامج التأهيلي والعودة للملاعب في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة.

مانشستر يونايتد يحدد سعر بوغبا

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعر لاعبه الفرنسي بول بوغبا نجم الفريق من أجل السماح له بالرحيل في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن بوغبا لن يرحل عن ألمانيو بمقابل أقل من 110 ملايين يورو في الموسم المقبل، خاصة أن مانشستر يونايتد خفض مطالبه لإطلاق سراح بوغبا.