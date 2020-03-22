يوفنتوس يفسح المجال لمانشستر يونايتد في صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند

بات الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو نجم فريق بوروسا دورتموند الألماني أحد أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي أبرز المهتمين بضم سانشو في الصيف المقبل لتدعيم مركز الجناح، بعد التألق اللافت للاعب الشاب مع دورتموند منذ انضمامه للفريق بداية من الموسم الماضي.

ابتعاد يوفنتوس

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، أن يوفنتوس يرفض الدخول في معركة ضد مانشستر يونايتد من أجل جادون سانشو.

ويحظى اللاعب البالغ من العمر 19 عاما باهتمام واضح من مسؤولي يوفنتوس، إلا أنهم يفضلون عدم التحرك بشكل جدي لإتمام الصفقة، إلا إذا أبدى سانشو اهتمامه بالانضمام لليوفي.

ويفضل البيانكونيري عدم التورط في مزايدة للحصول على اللاعب، وسيبحث عن أسماء أخرى بدلا من لاعب المنتخب الإنجليزي.

وتضم قائمة الأندية المهتمة بضم سانشو إلى جانب مانشستر يونايتد ويوفنتوس كل من ليفربول تشيلسي الإنجليزيين، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

رغبة سانشو

وذكرت ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه من غير المرجح أن يعطي جادون سانشو الأولوية للانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ويضع سانشو العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، كهدف أول بالنسبة له بعد نجاحه في تجربته مع دورتموند.

ويأمل بوروسيا دورتموند في الإبقاء على سانشو لموسم آخر، إلا أن هانز يواكيم فاتزكة أشار إلى صعوبة ذلك، موضحا أنه سيناقش مع سانشو أمر رحيله عن الفريق.

ويبدو مانشستر يونايتد قادرا على تلبية المطالب المالية للنادي الألماني، ومن المتوقع أن تصل قيمة انتقال جادون سانشو إلى 120 مليون جنيه إسترليني.