بعد تأكد إصابة ديبالا بفيروس كورونا.. ما مصير كريستيانو رونالدو وبقية لاعبي يوفنتوس؟‎

أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا اليوم السبت، إصابته وصديقته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد ديبالا هو ثالث لاعب يُصاب بكورونا من يوفنتوس بعد إصابة الثنائي دانيلي روغاني وبليس ماتويدي على الترتيب.

وقال ديبالا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ”مرحبا جميعا، أود أن أخبركم بأن نتائج فحص فيروس كورونا لي ولأوريانا جاءت إيجابية ولحسن الحظ نحن في حالة مثالية، شكرا على رسائلكم“.

وتضمنت تغريدة اللاعب الأرجنتيني صورة تجمعه بصديقته، وعلق نادي يوفنتوس على الصورة بالقول: ”نحن فريق واحد“، في إشارة لدعم الفريق لنجمه.

كما أن كورونا قد أصاب عددا كبيرا من لاعبي كرة القدم في إيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص، حيث يُعاني ثلث فريق فالنسيا من المرض وأكثر من 5 لاعبين من سامبدوريا وأندية أخرى أيضا.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos ???????????????????????? pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

مصير رونالدو

وكان يوفنتوس قد خاض المباراة الأخيرة له أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي وبعدها تم إعلان إصابة المدافع روغاني بفيروس كورونا، والذي لم يشارك في المباراة إذ ظل المدافع البالغ 25 عاما على مقاعد البدلاء.

وظهر روغاني محتفلا بالانتصار الذي تحقق الأحد الماضي في غرفة ملابس السيدة العجوز بدربي إيطاليا وسط زملائه، ما أثار شائعات عن إصابة باقي اللاعبين، وبالفعل تم إعلان إصابة ماتويدي ثم ديبالا على الترتيب، وهو ما أثار التساؤل بشأن مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان ميجيل ألبوكيرك، رئيس حكومة إقليم ماديرا البرتغالي قد قال إن النجم رونالدو لم تنتقل إليه عدوى فيروس كورونا المستجد، نافيا بذلك الشائعات التي ترددت حول إصابة اللاعب البرتغالي.

ويخضع رونالدو وأسرته للعزل الصحي في ماديرا، وقد ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الجمعة، أن اللاعب سيظل في بلاده في ظل الأزمة التي تشهدها إيطاليا بسبب انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وكان رونالدو قد سافر إلى ماديرا لزيارة والدته التي كانت تعاني مؤخرا من أزمة صحية، وباتت من الصعب الآن عودته إلى إيطاليا في ظل القيود الصارمة المفروضة على الرحلات بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في عدة دول أوروبية على رأسها إيطاليا.

وتردد أن رونالدو أصيب بفيروس كورونا، لكن ألبوكيرك رئيس الحكومة الإقليمية نفى الأمر، كما أكد وزير الصحة الإقليمي بيدرو راموس قائلا ”اللاعب وعائلته لا تظهر عليهم أي أعراض.“

يذكر أن عدد الإصابات في إيطاليا قفز إلى 53 ألفا و578 حالة، الجمعة، في حين سجل هذا اليوم أكبر عدد من الوفيات جراء المرض في هذا البلد على الإطلاق، بعد أن لقي 793 شخصا حتفهم ليبلغ إجمالي الوفيات 4825.