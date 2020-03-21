والدة كريستيانو رونالدو تتعافى وتغادر المستشفى إلى الحجر الصحي

أشارت تقارير صحفية إلى أن دولوريس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها في ماديرا للبقاء في الحجر الصحي مع عائلتها بعد تعافيها من جلطة في المخ.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن أسرة رونالدو تلقت خبرا سارا بشفاء والدته وعودتها إلى المنزل بعد معاناتها من جلطة في المخ عانت منها أوائل الشهر الحالي، ما استدعى دخولها إلى مستشفى نيليو دي ميندونسا في فونشال.

وتعافت دولوريس أفيرو، البالغة 65 عاما، اليوم السبت، الموافق اليوم العالمي لعيد الأم، من مشكلة في الأوعية الدموية للمخ عانت منها في الساعات الأولى من الثالث من مارس/آذار الحالي، ومنذ ذلك الحين ويجلس رونالدو (35 عاما) إلى جوارها في ماديرا (البرتغال)، وقرر مغادرة تورينو مقر يوفنتوس بعد موافقة ناديه حتى يكون في الحجر الصحي لكن بالبرتغال ليكون قريبا من والدته.

وقالت دولوريس أفيرو عبر حسابها في ”إنستغرام“: ”اعتقدت أنني لن أعود! عدت ببطء وبهدوء وبسلام.. أنا محظوظة لأني أتيحت لي الفرصة لأعيش لأحب أسرتي ولجعلهم قريبين مني. لكنني بالفعل في منزلي محاطة بحب عائلتي التي هي مصدر قوتي وطاقتي. كن مؤمنا، كل شيء سيكون على ما يرام! ابقَ في المنزل!“.

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه رونالدو الجميع على الالتزام بالحجر الصحي في رسالة عبر حسابه على ”إنستغرام“، قال فيها: ”إذا حلمت باللعب للملايين حول العالم فهذه فرصتك، العب بالداخل، العب للعالم“.