يويفا يجني 300 مليون يورو من تأجيل أمم أوروبا 2020

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيحصل على 300 مليون يورو من تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، إلى صيف 2021.

وبحسب موقع ”سبورت1″، فإن ”يويفا“ طلب من الأندية الحصول على تعويضات من كافة الدوريات الأوروبية، مقابل تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى صيف 2021.

واستجاب ”يويفا“ لطلبات الدوريات الأوروبية المختلفة، بضرورة تأجيل كأس الأمم الأوروبية لمدة عام؛ لإتاحة الفرصة باستئناف المسابقات المحلية، التي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الموقع، أنه من المتوقع أن يحصل ”يويفا“ على نحو 300 مليون يورو، كتعويض عن تأجيل البطولة.

وكما نقل ”سبورت 1“ عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث أشار إلى أن الحصول على هذه التعويضات أمر طبيعي؛ لتعويض اليويفا عن خسائر تأجيل البطولة.

وكان من المقرر أن تستضيف 12 مدينة أوروبية في 12 بلدا، منافسات البطولة، بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين.