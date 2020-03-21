عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”نيمار يقول نعم“.. لعب موسمين دون توقف.. ورونالدو يساعدنا (صور)

شكلت الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الأندية الرياضية وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمصير دوري أبطال آسيا، ومستقبل عدة نجوم كنيمار، وأوباميانغ، وأخبار الأندية السعودية، واستمرار سجن البرازيلي رونالدينيو في الباراغواي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إمكانية عودة الدوري الإسباني خلال الأسابيع المقبلة، وكتبت:“ستكون هناك حاجة لموسم صغير“.

كما تحدثت عن برشلونة وطلبه من لاعبيه التضامن مع الفريق ماليًا لتجاوز أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على ميزانية الفريق.

واهتمت الصحيفة بالفرنسي كيليان مبابي، وكتبت:“أريس سان جيرمان يكسب الوقت مع كيليان مبابي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار ورغبته في العودة لبرشلونة، وكتبت:“نيمار يقول نعم مرة أخرى“.

كما تحدثت عن ظهير بايرن ميونخ، النمساوي دافيد ألابا، وكتبت:“ألابا معروض لكنه غالٍ جدًا“.

كما تحدثت عن مهاجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش الذي أصبح مسجونًا في صربيا ولا يمكنه العودة بسبب إغلاق الحدود.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والذي يرغب برشلونة في التعاقد معه، وكتبت:“تقرير لاوتارو“.

كما تحدثت عن استعدادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحجر الصحي، وكتبت:“ميسي يتدرب في البيت“.

واهتمت بأزمة مهاجم ريال مدريد، لوكا يوفيتش في صربيا، والذي قد يتعرض لمشاكل قانونية كما أن بلده أغلقت الحدود.

أس

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو المسجون في باراغواي وكتبت: ”الملاك الساقط“.

كما اهتمت بريال مدريد من خلال حديث المدرب الإيطالي كابيلو، وكتبت:“كابيلو: ريال مدريد يجب أن يتعاقد مع لاعبين يصنعون الفريق“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على أزمة لاعبي الدوري الإنجليزي مع فرقهم بسبب توقف المنافسات الناتج عن انتشار فيروس كورونا، وكتبت: ”رؤساء الأندية تدرس إمكانية توقيف عقود اللاعبين بسبب الأزمة المالية، ونجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مستعدون للثورة على المخاوف من اللعب موسمين دون توقف“.

كما تحدثت عن منح الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس منزله للمصالح الصحية في بريطانية من أجل المساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أخبار الانتقالات في فرق الدوري الفرنسي، وكتبت:“فلوريان موريس أولوية لرين“.

كما تحدثت عن سباقات الدراجات الهوائية وعادت للحديث عن تألق الفرنسي جوليان ألافيليب.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وتقديمه المساعدة، وكتبت عن لسان أحد الأطباء: ”رونالدو يساعدنا“.

كما اهتمت بثلاثي يوفنتوس: غونزالو هيغواين، وبيانيتش، وسامي خضيرة، والذين غادروا إيطاليا، وكتبت:“هيغواين- يانيتش- خضيرة: الحقيقة الكاملة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على دوري أبطال آسيا وكتبت:“الآسيوي يمدد المجموعات إلى أغسطس“ و“اتحاد الكرة يرفض التمديد“.

كما اهتمت بأخبار الأندية، وكتبت:“آل عباس: النصر لم يمنحني فرصتي“ و“الأهلي برنامج خاص“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على سباقات الإبل، وكتبت:“الشاهينية تهدي النيادي سيف الحول المفتوح“.

كما اهتمت بملف دولي، وكتبت:“يونايتد يسعى للتعاقد مع أوباميانغ“ و“عالم ألماني يتوقع عدم عودة مباريات كرة القدم هذا العام“ و“استقبال خجول للشعلة الأولمبية في اليابان“ و“لاتسيو يشترط 120 مليون يورو للتخلي عن سافيتش“.