نابولي يتحدى فيروس كورونا ويعلن استئناف تدريباته

أعلن نابولي الإيطالي استئناف تدريباته يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 من مارس/آذار الحالي رغم ما تعانيه البلاد من إغلاق تام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات في إيطاليا يوم الجمعة أن عدد الوفيات في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا قفز بواقع 627 في اليوم إلى 4032 حالة وفاة بزيادة 18%، ليسجل بفارق كبير أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس في البلد الأوروبي قبل نحو شهر.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا قفز إلى 47.021 حالة من 41.035 بزيادة 14.6%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نابولي عبر حسابه على تويتر أن الفريق سيستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل بجلسة صباحية رغم الحجر الصحي المفروض على البلاد بالكامل.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى الثالث من أبريل/ نيسان المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أثار شكوكا حول إمكانية إتمام مباريات الموسم الحالي.

ومن المرجح أن يستمر التعليق نظرا لأن إيطاليا أصبحت أعلى بلاد العالم في الوفيات والإصابات جراء الفيروس وتجاوزت الأرقام التي حققتها الصين، منشأ الفيروس.

لكن قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بتأجيل يورو 2020 للعام المقبل أفسح المجال لاستئناف المسابقات المحلية في القارة، لكن دون أن يتم تحديد موعد لبدء التدريبات أو عودة النشاط.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الأسبوع الماضي إنه من المتوقع استئناف الدوري المحلي في الثالث من مايو/أيار المقبل.

وتعاني كرة القدم الإيطالية من أزمة اقتصادية حادة بسبب توقف النشاط الكروي في ظل دفع الأندية لأجور لاعبيها رغم توقف المباريات بسبب فيروس كورونا.