رغم إقامتها في 2021.. يويفا يؤكد احتفاظ أمم أوروبا بلقب يورو 2020 (شاهد)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، أن بطولة أمم أوروبا ستحتفظ باسم (يورو 2020) على الرغم من أن البطولة تم تأجيلها حتى عام 2021.

وذكر الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”تم التأكيد: رغم أن البطولة ستقام مؤقتا في الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو 2021، ستظل معروفة باسم يورو 2020“.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل البطولة، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين في 12 مدينة أوروبية، لمدة عام بسبب الأزمات التي خلقها انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June – 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020