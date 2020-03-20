 رغم إقامتها في 2021.. يويفا يؤكد احتفاظ أمم أوروبا بلقب يورو 2020 (شاهد) – إرم نيوز‬‎

رغم إقامتها في 2021.. يويفا يؤكد احتفاظ أمم أوروبا بلقب يورو 2020 (شاهد)

رغم إقامتها في 2021.. يويفا يؤكد احتفاظ أمم أوروبا بلقب يورو 2020 (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، أن بطولة أمم أوروبا ستحتفظ باسم (يورو 2020) على الرغم من أن البطولة تم تأجيلها حتى عام 2021.

وذكر الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”تم التأكيد: رغم أن البطولة ستقام مؤقتا في الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو 2021، ستظل معروفة باسم يورو 2020“.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل البطولة، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين في 12 مدينة أوروبية، لمدة عام بسبب الأزمات التي خلقها انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.

وصادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، على تأجيل بطولتي أوروبا وكأس كوبا أمريكا للعام المقبل بدلًا من يونيو/ ويوليو هذا العام؛ بسبب تفشي وباء كورونا.

وعقد اليويفا اجتماعًا عبر الفيديو مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، اليوم، قبل أن يعلن إقامة البطولة خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران، وحتى 11 يوليو 2021، لتوفير وقت لاستكمال بطولات الدوري المحلية المتوقفة في الوقت الحالي بسبب الوباء.

ومن المنتظر إقامة نهائيات البطولة القارية في 12 مدينة، على أن تستضيف لندن الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

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