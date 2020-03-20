الأندية الإيطالية تعمل لمساعدة السلطات الصحية بعد تفشي فيروس كورونا

بدأت أندية كرة القدم واللاعبون والجمهور في إيطاليا العمل على جمع ملايين اليوروهات، لدعم النظام الصحي المنهك في بلادهم في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان أمس الخميس واحدا من أسوأ الأيام في معركة إيطاليا ضد فيروس كورونا، إذ وصل عدد حالات الوفاة فيها إلى 3405 حالات، وهو الرقم الأعلى على مستوى العالم وهو يفوق عدد حالات الوفاة في الصين التي ظهر فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وتخضع جميع مناطق إيطاليا للإغلاق خوفا من انتشار العدوى بالفيروس، كما عُلق النشاط الرياضي في البلاد منذ التاسع من مارس/ آذار الجاري.

وفي دوري الدرجة الأولى الإيطالي ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 13 إصابة، بعد ثبوت إصابة لاعب يوفنتوس، الفرنسي بليز ماتودي بالعدوى.

لكن حملات تبرعات قامت بها أندية وملاك ساعدت في تخفيف حدة الأزمة التي تعاني منها كل قطاعات المجتمع الإيطالي تقريبا.

وقدم نادي روما 8 آلاف زوج من القفازات الطبية وألفي زجاجة من سائل تعقيم الأيدي الى كنائس في العاصمة، ليتم توزيعها على المناطق الأكثر احتياجا لها.

وقدم نادي إنتر ميلان 300 ألف قناع إلى وزارة الصحة.

وقدم لاعبو الفريق الأول والطاقم الفني في إنتر ميلان 500 ألف يورو، في حين جمعت حملات تبرع جماهرية نظمتها أندية روما وميلان ويوفنتوس وفيورنتينا 420 ألف يورو على الأقل من كل حملة.

ونظم لاتسيو حملة تحث المواطنين على التبرع بالدم.

وعلى المستوى الفردي قدم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان 100 ألف يورو في مستهل حملة أطلقها، جمعت حتى الآن أكثر من 250 ألف يورو.

وقدم لاعب منتخب إيطاليا السابق فرانشيسكو توتي معدات طبية تستخدم في مراقبة المؤشرات الحيوية إلى مستشفى في العاصمة روما.

وجاءت أكبر التبرعات من اثنين من أكبر الأسماء في البلاد.

فقد قدم رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، رئيس ميلان السابق 10 ملايين يورو إلى منطقة لومبارديا يوم الثلاثاء للمساعدة في إنشاء وحدة للعناية المركزة بها 400 سرير.

وقدمت أسرة أنييلي مالكة يوفنتوس، ومجموعة فيات كرايسلر للسيارات مبلغا مماثلا للسلطات الصحية في البلاد.