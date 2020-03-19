مانشستر سيتي ينضم لصراع يوفنتوس وباريس سان جيرمان على ضم جوهرة ليون الفرنسي

يبحث الإسباني بيب غوارديولا عن تدعيم صفوف فريقه بالعديد من المراكز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن تسبب النقص الحاد في صفوف الفريق في خسارته للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويركز بيب على تدعيم خطي الدفاع والوسط حيث يبحث عن بديل للبرازيلي المخضرم فيرناندينيو.

جوهرة ليون

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية: إن مانشستر سيتي قد انضم لصراع التعاقد مع حسام عوار متوسط ميدان فريق ليون الفرنسي.

ويحظى عوار البالغ من العمر 21 عاماً فقط، باهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي وقيادته لفريق ليون نحو التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إعجاب بيب

وذكرت الصحيفة البريطانية أن غوارديولا يرغب بشدة في الحصول على عوار والذي يحظى بإعجابه منذ فترة طويلة.

وأعرب بيب عن إعجابه باللاعب الشاب، خلال المباراة التي جمعت السيتي وليون في نوفمبر 2018 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وحرص المدرب الإسباني على انتظار حسام عوار في النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس لتهنئته على مستواه المميز بشكل شخصي.

وقال بيب في تصريحات صحفية عقب المباراة: ”حسام عوار لاعب جيد جداً إنه لا يصدق، نتحدث كثيراً عن ندومبيلي، ولكن عوار ممتاز أيضا“.

وأضاف: ”إنه يمتلك جودة تقنية والكرة بين قدميه، كما أنه هادئ جداً مع الكرة“.

بديل فيرناندينيو وموقف ليون

وأوضحت ”صن“ في تقريرها أن غوارديولا يسعى للتعاقد مع عوار لمنافسة البرازيلي فرناندينيو في مركز لاعب الارتكاز.

وتنتظر مانشستر سيتي معركة حامية مع كل من يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، المهتمين بضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يبدو منفتحاً على بيع عوار في الصيف المقبل، إلا أنه لن يتنازل عن الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل النجم الشاب.