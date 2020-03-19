تشيلسي يرصد 200 مليون إسترليني لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة على 3 صفقات نارية

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، بأن إدارة نادي تشيلسي تنوي تعزيز صفوف الفريق بلاعبين من الطراز الرفيع في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، لإعادته للمنافسة على البطولات.

وبحسب صحيفة ”إيفنينغ ستاندارد“، فإن إدارة تشيلسي تستعد لإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع 3 لاعبين من الدوري الإيطالي، وبالتحديد من أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان.

وأوضحت أن اللاعبين الذين يريد تشيلسي التعاقد معهم، هم: البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، إلى جانب الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما من ميلان.

ويتطلع تشيلسي للإنفاق بقوة في السوق الصيفي المقبل، بعدما خففت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة الموقعة عليه، بعد قرار حرمانه من التعاقد مع لاعبين في فترتي انتقالات؛ بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عاما.

ويريد تشيلسي التعاقد مع حارس جديد مع توتر العلاقة مع الحارس الإسباني كيبا إريزابالاغا، في ظل التقارير التي تشير لاقتراب مغادرة البلوز، وتقدم حارسه الأرجنتيني ويللي كاباييرو الذي يبلغ من العمر 38 عاما، وبحسب ”إيفنينغ ستاندارد“ فإن الاختيار وقع على جيانلويجي دوناروما البالغ من العمر 21 عاما، الذي ينتهي عقده مع ميلان في يونيو 2021.

وتردد أن ريال مدريد الإسباني هو الآخر يريد التعاقد مع دوناروما الصيف المقبل.

أما بالنسبة للمهاجم لاوتارو مارتينيز، فإن مهمة البلوز لن تكون صعبة، إذ يجد منافسة من برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد، حيث يتردد أن اللاعب يريد مجاورة مواطنه ليونيل ميسي في النادي الكتالوني.

بينما قد تكون مهمة تشيلسي في التعاقد مع ميراليم بيانيتش أسهل، بعدما ذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالي أن يوفنتوس استقر على بيع اللاعب، بنهاية الموسم، علما أن بيانيتش لديه عقد مع البيانكونيري حتى يونيو 2023.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 48 نقطة من 29 مباراة، ويأتي بالحفاظ على مركزه والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علما أن البلوز خرج 0/3 على ملعبه أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16، قبل تعليق منافسات البطولة.

كما ودع تشيلسي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من دور الـ16، في حين تأجلت مباراته مع ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.