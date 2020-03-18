سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يتدرب في فناء المنزل وإبراهيموفيتش يجمع تبرعات لصالح ضحايا كورونا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ماتويدي يعلن إصابته بفيروس كورونا

نشر ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أعلن من خلالها إصابته بفيروس كورونا، حيث علق اللاعب قائلًا:“أنا إيجابي، عادة أحب أن أعتقد أنني إيجابي، شخص يحاول أن يشع موجات جيدة حوله، عائلتي، أصدقائي، زملائي، اليوم ما زالت إيجابية، أنا حامل للفيروس دون أعراض، وعلى دراية بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترفًا، وبالتالي أستفيد من المراقبة الطبية المنتظمة والممتازة، ولولا ذلك ربما لم أكن لأعرف على الإطلاق“.

شوبو يشكر الأطباء

نشر إريك ماكسيم شوبو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه، وحرص اللاعب على توجيه الشكر للأطباء على دورهم في مواجهة الخطر الذي يواجه العالم ، حيث علق، قائلًا:“احترام كبير لجميع العاملين في نظام الرعاية الصحية، وكل شخص آخر يدعم ويساعد على تجاوز هذه الأزمة“.

فان دايك يستعين بشعار ليفربول في مواجهة الأزمة

نشر الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص منتخب بلاده، وعلق اللاعب قائلًا:“أردت فقط أن أرسل رسالة تقول آمل أن يكون الجميع بخير في هذه الأوقات الصعبة، ويجب علينا جميعًا رعاية بعضنا البعض في الظروف الصعبة، ولكل شخص في جميع أنحاء العالم يرجى البقاء بأمان، فاصل ونواصل، لن تمشي لوحدك“.

ديبالا يعرض قمصان المنتخبات والأندية العالمية

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وسط عدد من قمصان المنتخبات ، والأندية العالمية، وعلق اللاعب، قائلًا:“كم هناك“.

إبراهيموفيتش يعلن الحرب على كورونا

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أعلن من خلاله الحرب على فيروس كورونا ، حيث علق اللاعب، قائلًا:“في هذه اللحظة المثيرة لإيطاليا أنشأنا حملة لجمع التبرعات لمستشفيات هومانيتاس، وأعتمد على كرم زملائي وأولئك الذين يريدون تقديم مساهمة صغيرة، دعونا نركل الفيروس التاجي معًا“.

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

فينالدوم يتدرب في فناء المنزل

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في فناء منزله، وعلق اللاعب، قائلًا:“يستمر روتين التدريب اليومي، أيضًا بعض التدريب في الفناء الخلفي يمكن أن يكون مرضيًا هذه الأيام

Daily training routine continues. Also some backyard training can be satisfying these days. pic.twitter.com/gumDjPdOvo — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 18, 2020

فيل فودين يتحدى ستارلينغ ووالكر

نشر فيل فودين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يستعرض مهارته في تحدي البقاء في المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“يا الله، افتقد كرة القدم، هذا أصعب مما تظن، أرشح ستارلينغ ووالكر“.

غيمس ماديسون يوجه رسالة حب إلى كرة القدم

وجه غيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي رسالة إلى كرة قدم بعدما توقف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا:“أفتقد كرة القدم“.

I miss football ???? https://t.co/jkmqHZoy9B — James Maddison (@Madders10) March 18, 2020

تامي أبراهام يطلب المواطنين بالبقاء

نشر تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق اللاعب، قائلًا:“أبقِ الناس بأمان“.

أبو جبل يهنئ فرجاني ساسي بعيد ميلاده

نشر محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة فرجاني ساسي احتفالًا بعيد ميلاد الأخير، وعلق الحارس الدولي، قائلًا:“كل عام وأنت طيب يا مايسترو“.