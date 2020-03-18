سوشيال ميديا الرياضة: فينالدوم يتدرب في فناء المنزل وإبراهيموفيتش يجمع تبرعات لصالح ضحايا كورونا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
ماتويدي يعلن إصابته بفيروس كورونا
نشر ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أعلن من خلالها إصابته بفيروس كورونا، حيث علق اللاعب قائلًا:“أنا إيجابي، عادة أحب أن أعتقد أنني إيجابي، شخص يحاول أن يشع موجات جيدة حوله، عائلتي، أصدقائي، زملائي، اليوم ما زالت إيجابية، أنا حامل للفيروس دون أعراض، وعلى دراية بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترفًا، وبالتالي أستفيد من المراقبة الطبية المنتظمة والممتازة، ولولا ذلك ربما لم أكن لأعرف على الإطلاق“.
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Je suis positif. Habituellement j’aime penser que je suis positif. Quelqu’un qui essaie d’irradier de bonnes ondes autour de lui, ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Aujourd’hui je reste positif. Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaitre, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs. Je vous remercie pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis pour pouvoir bientôt faire des câlins à nos enfants, prendre nos parents dans les bras, checker nos frères et soeurs et célébrer des buts avec nos coéquipiers. Je suis positif, nous allons le faire. Blaise ____ Sono positivo. Abitualmente amo pensare che sono positivo perché sono una persona che cerca di irradiare buone sensazioni attorno a sé, alla mia famiglia, ai miei amici ai miei compagni. Oggi resto positivo. Sono portatore asintomatico del virus, cosciente di avere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare e eccellente. Se non lo fossi stato, forse non avrei mai saputo di esserlo. Sono positivo, sono forte, il mio morale é alto come quello della mia famiglia. Sono positivo, usciremo collettivamente più forti da questa prova, che ci insegnerà a conoscerci meglio, a essere più solidali, più generosi, migliori. Ringrazio tutti voi per i vostri messaggi di amicizia e di sostegno. Restiamo disciplinati e uniti per poter presto tornare a fare le coccole ai nostri figli, abbracciare i nostri genitori, dare la mano ai nostri fratelli e sorelle e festeggiare i gol con i nostri compagni. Sono positivo, ce la faremo. Blaise
شوبو يشكر الأطباء
نشر إريك ماكسيم شوبو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه، وحرص اللاعب على توجيه الشكر للأطباء على دورهم في مواجهة الخطر الذي يواجه العالم ، حيث علق، قائلًا:“احترام كبير لجميع العاملين في نظام الرعاية الصحية، وكل شخص آخر يدعم ويساعد على تجاوز هذه الأزمة“.
فان دايك يستعين بشعار ليفربول في مواجهة الأزمة
نشر الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص منتخب بلاده، وعلق اللاعب قائلًا:“أردت فقط أن أرسل رسالة تقول آمل أن يكون الجميع بخير في هذه الأوقات الصعبة، ويجب علينا جميعًا رعاية بعضنا البعض في الظروف الصعبة، ولكل شخص في جميع أنحاء العالم يرجى البقاء بأمان، فاصل ونواصل، لن تمشي لوحدك“.
ديبالا يعرض قمصان المنتخبات والأندية العالمية
نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وسط عدد من قمصان المنتخبات ، والأندية العالمية، وعلق اللاعب، قائلًا:“كم هناك“.
إبراهيموفيتش يعلن الحرب على كورونا
نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أعلن من خلاله الحرب على فيروس كورونا ، حيث علق اللاعب، قائلًا:“في هذه اللحظة المثيرة لإيطاليا أنشأنا حملة لجمع التبرعات لمستشفيات هومانيتاس، وأعتمد على كرم زملائي وأولئك الذين يريدون تقديم مساهمة صغيرة، دعونا نركل الفيروس التاجي معًا“.
In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.
Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020
فينالدوم يتدرب في فناء المنزل
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في فناء منزله، وعلق اللاعب، قائلًا:“يستمر روتين التدريب اليومي، أيضًا بعض التدريب في الفناء الخلفي يمكن أن يكون مرضيًا هذه الأيام
Daily training routine continues. Also some backyard training can be satisfying these days. pic.twitter.com/gumDjPdOvo
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 18, 2020
فيل فودين يتحدى ستارلينغ ووالكر
نشر فيل فودين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يستعرض مهارته في تحدي البقاء في المنزل، وعلق اللاعب، قائلًا:“يا الله، افتقد كرة القدم، هذا أصعب مما تظن، أرشح ستارلينغ ووالكر“.
God I miss football ????. This is harder than you think! Nominating @sterling7 and @kylewalker2 #StayAtHomeChallenge pic.twitter.com/la6b9bEaTE
— Phil Foden (@PhilFoden) March 18, 2020
غيمس ماديسون يوجه رسالة حب إلى كرة القدم
وجه غيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي رسالة إلى كرة قدم بعدما توقف معظم الدوريات العالمية بسبب فيروس كورونا، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا:“أفتقد كرة القدم“.
I miss football ???? https://t.co/jkmqHZoy9B
— James Maddison (@Madders10) March 18, 2020
تامي أبراهام يطلب المواطنين بالبقاء
نشر تامي أبراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلق اللاعب، قائلًا:“أبقِ الناس بأمان“.
Stay safe people ❤️???????? #stayhomechallenge pic.twitter.com/AoIURjfpFZ
— Tammy Abraham (@tammyabraham) March 18, 2020
أبو جبل يهنئ فرجاني ساسي بعيد ميلاده
نشر محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة فرجاني ساسي احتفالًا بعيد ميلاد الأخير، وعلق الحارس الدولي، قائلًا:“كل عام وأنت طيب يا مايسترو“.
Happy Birthday maystro????????@FerjaniSassi pic.twitter.com/NMMVQhPSoi
— Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) March 18, 2020