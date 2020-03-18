إنتر ميلان يثق بقدرته على حسم سباق التعاقد مع أوباميانغ أمام برشلونة

بات رحيل الدولي الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ عن فريقه آرسنال الإنجليزي وشيكًا بنهاية الموسم الجاري.

ويحظى أوباميانغ باهتمام كبير من قبل عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها العملاقان إنتر ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني.

ثقة النيراتزوري

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن نادي إنتر ميلان يثق بقدرته على حسم سباق التعاقد مع أوباميانغ رغم منافسة برشلونة الإسباني الذي يريد ضم اللاعب.

ويضع إنتر ميلان اللاعب الغابوني كإحدى أولوياته لدعم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي، في الوقت الذي يراه النادي الكتالوني بديلًا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يضعه برشلونة كخيار أول لتدعيم خط الهجوم، ويعد أوباميانغ البديل المحتمل لمارتينيز في إنتر ميلان.

ويريد أوباميانغ الحصول علي راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، وهو ما سيدفع إدارة النادي اللندني لبيعه خاصة أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

اهتمام فرنسي

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن أوباميانغ قد يصبح خيارًا محتملًا بالنسبة لباريس سان جيرمان الفرنسي، حال رحيل الثنائي: أدينسون كافاني، والأرجنتيني المعار ماورو ايكاردي.

وأوضحت ”ديلي إكسبريس“ أن أوباميانغ يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي، من أجل تصحيح مساره السابق أثناء لعبه لفريق آي سي ميلان، حيث أمضى 4 سنوات مع الروسونيري فشل فيها في الظهور مع الفريق الأول، ولمع نجم أوباميانغ في الدوري الفرنسي، قبل أن يتألق بشكل لافت مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل أوباميانغ 61 هدفًا في 97 مباراة لعبها مع الغانرز بجانب 13 تمريرة حاسمة، ما يجعله أحد مهاجمي الصف الأول في أوروبا.