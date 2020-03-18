رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف موعد استئناف مباريات الدوري

أعرب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا اليوم الأربعاء، عن أمله في استئناف منافسات ”سيري أ“ مطلع مايو، واستعداده لتعديل صيغتها إذا لزم الأمر، بعد التوقف القسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد إيطاليا من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس ”كوفيد-19“ الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص، فيها بحلول الأربعاء.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات عزل صارمة على السكان شملت إغلاق المحال والأماكن العامة باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وأوقفت كل النشاط الرياضي حتى 3 أبريل على الأقل.

وبعدما تسبب الفيروس في شلل شبه كامل على صعيد النشاطات الرياضية حول العالم، وأرجأ بطولات كبيرة مثل كأس أوروبا وكوبا أمريكا من موعدهما المقرر هذا الصيف إلى صيف العام 2021، رأى غرافينا أنه من الصعوبة بمكان تحديد موعد دقيق لاستئناف المنافسات المحلية.

وقال في تصريحات للإذاعة الإيطالية: ”لا أريد حتى التفكير بأننا لن نستأنف الدوري، سيكون هذا الأمر مقلقا بالنسبة لي ولبلادي“.

وتابع: ”لكننا نعمل على فرضية الانطلاق مجددا في 2 مايو وإنهاء المسابقات إذا أمكن مع بداية يوليو بحال لم نتمكن من ذلك بحلول 30 يونيو“.

وتابع: ”في حال استحالة استخدام كل النوافذ (الزمنية) المتاحة كما هو مخطط له، سنعمد إلى تغيير صيغة المسابقات“.

وكان الاتحاد القاري للعبة ”يويفا“ قد عقد الثلاثاء، اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال بالفيديو شمل ممثلين لكل الأطراف المعنيين بكرة القدم في القارة العجوز، وأفضى إلى إرجاء كأس أوروبا إلى يونيو ويوليو 2021، وتعليق مسابقتي دوري الأبطال و“يوروبا ليغ“ حتى إشعار آخر.

كما شكّل مجموعة عمل لبحث إعادة جدولة منافسات البطولات الوطنية، مبديا أمله باستئناف الموسم الكروي وإنهائه بحلول 30 يونيو.

ورحّب غرافينا بقرار إرجاء كأس أوروبا التي كانت مقررة بين 12 يونيو و12 يوليو معتبرا أن ”للبطولات الوطنية أولوية“ من وجهة النظر الإيطالية.

وتابع: ”لا نريد أن نعاقب أيا كان، لكن كما نقوم بإعادة تقييم الصيغ المحتملة (للمسابقات المحلية) بحال ضيق النوافذ المتاحة للعب، على يويفا أن يحذو حذونا بتعديل صيغ دوري الأبطال ويوروبا ليغ“.

وبحسب التقارير، من الاحتمالات المطروحة راهنا تقليص دوري الأبطال و“يوروبا ليغ“ عبر إقامة ربع النهائي بمباراة واحدة (بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب)، على أن يقام نصف النهائي والنهائي بطريقة المربع الذهبي.