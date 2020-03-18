الفيفا يصادق على مواعيد يورو 2020 وكوبا أمريكا الجديدة

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، على تأجيل بطولتي أوروبا وكأس كوبا أمريكا للعام المقبل بدلًا من يونيو/ ويوليو هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال الفيفا في بيان إنه سيصدر قرارًا في وقت لاحق بشأن إعادة جدولة كأس العالم الموسعة للأندية في ثوبها الجديد والتي كانت مقررة في تلك الفترة خلال 2021.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلن، أمس الثلاثاء، تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن هذه ستمثل أول خطوة فقط ضمن خطوات عديدة لتعديل جدول البطولات.

وعقد اليويفا اجتماعًا عبر الفيديو مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 اليوم، قبل أن يعلن إقامة البطولة خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران، وحتى 11 يوليو 2021 لتوفير وقت لاستكمال بطولات الدوري المحلية المتوقفة في الوقت الحالي بسبب الوباء.

ومن المنتظر، إقامة نهائيات البطولة القارية في 12 مدينة على أن تستضيف لندن الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

وبعيدًا عن أوروبا، فقد سارت كأس كوبا أمريكا، التي كانت مقررة هذا الصيف في الأرجنتين وكولومبيا بمشاركة العديد من نجوم الأندية الأوروبية، على خطى بطولة أوروبا وتأجلت إلى 2021.

وقال غياني إنفانتينو:“هذا الوضع الاستثنائي يقتضي إجراءات وقرارات استثنائية، وهذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره، ولهذا يجب أن تأخذ الحلول في الاعتبار مصالح جميع الجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم“.

وأضاف:“لقد أظهرنا اليوم مرة أخرى روح التعاون والتضامن والوحدة، ويجب أن تكون هذه هي حوافزنا الرئيسة للمضي قدمًا، وأود أن أشكر جميع رؤساء الاتحادات القارية على مساهماتهم وجهودهم الإيجابية“.