كورونا يضرب الميركاتو.. هكذا سيؤثر تفشي الفيروس على سوق انتقالات اللاعبين وأسعارهم

توقفت مختلف الدوريات المحلية والقارية في أوروبا والكثير من بلدان العالم كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا وتم تأجيل بطولات قارية لمدة سنة كحال نهائيات أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

واعتبر اتحاد وكلاء اللاعبين الألمان أن التوقف والأزمة المالية التي ستضرب عدة أندية ستؤثر على سوق انتقالات اللاعبين عبر تقلص كبير في مبالغ انتقالهم حيث سترغب عدة فرق في التخلص من لاعبين ومن رواتبهم للمحافظة على توازن مالي.

وقال غريغور ريتير المدير التنفيذي لاتحاد وكلاء اللاعبين الألمان: “ كلما ازدادت فترة التوقف وكانت أطول، تراجعت أسعار اللاعبين، لأنه بإمكان الأندية أن تقلص من خلالهم مصاريفها“.

وتتوقع تقارير إعلامية في ألمانيا أن تبلغ خسائر الأندية الألمانية والدوري الألماني بسبب فيروس كورونا حوالي 750 مليون يورو.

وتحاول الدوريات الأوروبية أن تجد طريقة للعودة للعب مجددا بعدما فتح قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل نهائيات أمم أوروبا الباب أمامها للاستمرار في اللعب حتى نهاية حزيران / يونيو القادم.

ومن المحتمل أن يؤثر استمرار الدوريات الأوروبية لغاية الصيف على سوق الانتقالات الصيفي حيث سيضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير فترة سوق الانتقالات ومنح بعض الفرق فرصة الحفاظ على لاعبين تنتهي عقودهم في حزيران / يونيو القادم لغاية نهاية المنافسات المحلية.