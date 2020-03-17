يوفنتوس يعلن إصابة بليز ماتويدي بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن إصابة لاعب وسطه الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد.

ونشر يوفنتوس بيانًا قال فيه:“ماتويدي خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19″.

وبليز ماتويدي هو الحالة الثانية في فريق يوفنتوس بعد روجاني مدافع الفريق، والذي تعرض للإصابة بكورونا قبل نحو أسبوع.

وتوقفت بطولات الدوري الكبرى في أوروبا نتيجة انتشار فيروس كورونا كما تأجلت بطولات الأندية والمنتخبات.