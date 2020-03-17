غوارديولا يخطط لصفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي

يواصل نادي مانشستر سيتي استعداده لموسم الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، بحثا عن تدعيم صفوفه، بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لصالح منافسه ليفربول.

ويبحث الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن بشكل خاص عن تعزيز قدرات فريقه الدفاعية، بعد أن عانى الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي من نقص حاد في مركز قلب الدفاع.

صخرة إنتر ميلان

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن بيب غوارديولا يجهز عرضا لضم ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الايطالي في الميركاتو الصيفي.

ويسعى بيب للتعاقد مع سكرينيار من خلال صفقة تبادلية بحيث ينتقل جواو كانسيلو الظهير الأيمن الحالي للسيتيزن إلى النيراتزوري مقابل استقدام المدافع السلوفاكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يبدو غير متحمس حتى الآن للموافقة على هذا العرض.

وتأتي رغبة المدرب الاسباني، بعد أن تتبع مسؤولو مانشستر سيتي المدافع السلوفاكي المميز لعدة أشهر.

صعوبات دفاعية

وتعرض مانشستر سيتي هذا الموسم لأزمة دفاعية بعد رحيل قائد الفريق فينسنت كومباني، ثم إصابة الإسباني إيمريك لابورتي، واضطر غوارديولا للاعتماد على لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع كحل مؤقت.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن أنطونيو كونتي يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن جديد للإنتر، إلا أنه ليس مقتنعا بقدرات جواو كانسيلو.

ويبحث كونتي عن ظهير أيمن بمميزات دفاعية، بينما يميل كانسيلو لأداء الأدوار الهجومية بشكل أكبر، ويعتقد المدرب الإيطالي أن قيمة سكرينيار الفنية أكبر بكثير من نظيره كانسيلو.

ويعد سكرينيار عنصرا أساسيا في تشكيلة النيراتزوري في الموسم الحالي، حيث لعب 25 مباراة كلاعب أساسي من 26 لقاء لعبها الفريق.