إنتر ميلان يصر على ضم مايسترو برشلونة الصاعد لإنهاء صفقة مارتينيز

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نادي إنتر ميلان لديها قناعة بأن الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الفريق سينتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الجاري.

ويحاول النادي الإيطالي العريق الخروج بأكبر قدر من المكاسب المالية والفنية لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم المميز.

جوهرة برشلونة

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن برشلونة يدرس إقحام أحد لاعبيه في صفقة مارتينيز لتقليل القيمة المالية للصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، يريد الحصول على آرثر ميلو نجم وسط برشلونة الشاب، على الرغم من تردد أسماء أكثر خبرة مثل أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

ويفضل كونتي التعاقد مع آرثر ميلو بفضل الخصائص الفنية التي يمتلكها اللاعب البرازيلي الشاب.

وتصل قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر إلى 150 مليون يورو، وهي القيمة التي تبدو مرتفعة للغاية ما سيجبر النادي الكتالوني على محاولة تخفيضها.

موقف برشلونة

في المقابل ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن برشلونة يفضل رحيل لاعب مخضرم مثل فيدال أو راكيتيتش بدلا من آرثر ميلو.

وكان برشلونة قد تعاقد مع ميلو قبل موسمين قادما من غريميو البرازيلي مقابل 31 مليون يورو.

وعلى الرغم من مشاركات اللاعب البرازيلي غير المنتظمة مع الفريق، إلا أن برشلونة يفضل الإبقاء عليه، والسماح برحيل لاعب مثل فيدال الذي بلغ عامه الـ 32 وهو في نهاية مسيرته الكروية على الرغم من قدراته البدنية الهائلة.