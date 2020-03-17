تعرف على الموعد الجديد لنهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، استقر على موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكذلك نهائي بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، لهذا العام.

وأشارت ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن اجتماع يويفا، الذي انتهى منذ قليل، وتقرر من خلاله تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، إلى العام المقبل، استقر أيضاً على إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال يوم 27 يونيو المقبل، في مدينة اسطنبول التركية، في حين ستقام مباراة نهائي اليوروبا ليغ يوم 24 يونيو في مدينة ”غدانسك“ البولندية.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن القرارات التي اتخذها يويفا اليوم في اجتماعه الطارئ تمهد الطريق أمام استئناف الأنشطة الكروية في أوروبا مع حلول منتصف أبريل المقبل.

وتابعت بقولها: ”وفقاً للجدول المتفق عليه في يويفا، فإن جميع المسابقات الأوروبية، سواء المحلية أو القارية، ستنتهي قبل 3 أيام على الثلاثين من يونيو، موعد نهاية جميع العقود الاحترافية الخاصة باللاعبين مع أنديتهم، وذلك لتجنب أي تمديد للعقود، أو وجود أي مشكلات قانونية تتعلق باستمرار اللاعبين إلى ما بعد نهاية تعاقداتهم الرسمية“.

وكانت المسابقات الكروية المحلية والأوروبية قد توقفت مؤخراً نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ المطور في أوروبا تحديداً، حيث اعتبرتها منظمة الصحة العالمية ”بؤرة عالمية“ لانتشار الوباء.

إلى ذلك، قالت تقارير إعلامية برازيلية إن بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم، كوبا أمريكا، التي كان من المقرر إقامتها في الصيف المقبل، تأجلت إلى عام 2021.

وسوف تستضيف الأرجنتين وكولومبيا بطولة كوبا أمريكا في تنظيم مشترك بين الدولتين.

وأشارت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية، وصحيفة ”إلتيمبو“ الكولومبية إلى أن قرار تأجيل كوبا أمريكا 2020 جاء بعد دقائق قليلة من قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، لمدة عام، لتقام في 2021.

وجاء قرار يويفا بتأجيل يورو 2020 للسماح باستئناف بطولات الدوري في القارة الأوروبية، والتي توقفت نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ المطور.