نادي ليفربول يتفوق على برشلونة وريال مدريد في إحصائية جديدة

كشفت إحصائية جديدة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يمتلك أغلى قائمة لاعبين على مستوى العالم، متفوقا على العديد من الأندية الأوروبية العملاقة.

وأشارت صحيفة ”ليفربول إيكو“، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، نقلا عن دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية ”CIES“، إلى أن قائمة نادي ليفربول وصلت قيمتها إلى 1.27 مليار جنيه إسترليني، ليحتل بذلك المرتبة الأولى في العالم.

ويملك ليفربول ثلاثيا ناريا في الهجوم، هم: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وهم من أفضل خطوط الهجوم في العالم حاليا، إضافة إلى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون باكير، والظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، حيث يعتبر هؤلاء اللاعبين الأفضل في مراكزهم على مستوى العالم.

وبحسب الإحصائية، فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المركز الثاني، حيث تبلغ قيمة لاعبيه 1.2 مليار إسترليني، يليه نادي برشلونة الإسباني في المركز الثالث بـ1.05 مليون إسترليني، ثم ريال مدريد في المركز الرابع بـ994 مليون جنيه إسترليني، في حين جاءت قائمة نادي تشيلسي الإنجليزي في المركز الخامس.

ويتصدر نادي ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، قبل 9 أسابيع على نهاية المسابقة، التي توقفت حاليا نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية بؤرة للفيروس.

وخرج ليفربول من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته 2/4 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 من المسابقة التي يحمل لقبها حتى الآن.