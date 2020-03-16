الفيفا والاتحاد الإنجليزي قد يسمحان بتجديد عقود اللاعبين أسبوعيا

ينتهي عقد آدم لالانا لاعب وسط ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في يونيو/حزيران هذا العام، ولكن إذا امتد الموسم إلى ما بعد هذا التاريخ بسبب الإيقاف الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا يبدو من المحتمل أن يمنح النادي عقدا قصيرا جديدا لقائده السابق.

وبحسب ديفيد أورنشتاين الصحفي في صحيفة ”ذا أثليتيك“ البريطانية فإن الاتحاد الإنجليزي والدولي (الفيفا) سيعطيان تصريحا بتمديد عقود اللاعبين لفترات قصيرة يتم تجديدها أسبوعيا.

ولا يوجد لاعبون آخرون سوى لالانا في صفوف ليفربول تنتهي عقودهم بنهاية الموسم لكن يوجد 69 لاعبا في كافة أندية البريميرليغ تنتهي عقودهم في الصيف مثل ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي ويان فيرتونخين لاعب توتنهام هوتسبير والبرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي.

وانضم لالانا إلى ليفربول من ساوثهامبتون العام 2014 وساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأثبت ليفربول من قبل تحت قيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب بأنه ليس هناك أي خطورة من رحيل اللاعبين وقد رحل بالفعل ألبرتو مورينو ودانيال ستوريدج.

وشارك لالانا البالغ من العمر 32 عاما في 178 مباراة مع ليفربول وسجل 22 هدفا وكان أفضل موسم له في 2016/2017 ولكن منذ ذلك الحين لم يظهر سوى في 40 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.