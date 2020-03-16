رئيس رابطة اللاعبين يكشف الموعد المستحيل والممكن لعودة الدوري الإيطالي

كشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا معلومات جديدة بشأن الموعد المحتمل لاستئناف نشاط كرة القدم، وبشكل خاص الدوري الإيطالي، الكالتشيو، الذي تم تعليقه مع كل الفعاليات الرياضية نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المسابقة حتى الخامس من أبريل المقبل، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية لمكافحة انتشار فيروس ”كورونا“، مع تصاعد حالات الإصابات والوفيات في إيطاليا، واعتبار منظمة الصحة العالمية أن أوروبا ”بؤرة“ للوباء.

وقال داميانو توماسي، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم في إيطاليا، إنه من المستحيل تماماً استئناف النشاط الكروي في إيطاليا خلال أبريل المقبل.

وأشار توماسي، في مقابلة مع شبكة التلفزيون الإيطالية Rai2، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إلى أن الظروف التي تعيشها إيطاليا حالياً لا تسمح باستئناف النشاط الكروي، وبخاصة الدوري الإيطالي، في الخامس من أبريل، كما كان محدداً.

وأكد توماسي أن الموعد المرجح لعودة النشاط الكروي في إيطاليا ربما يكون بنهاية مايو أو مطلع يونيو المقبل، حال نجاح الجهود المبذولة حالياً في احتواء انتشار فيروس ”كورونا“، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بإجراءات العزل الصحي المفروضة حالياً بشكل صارم في إيطاليا، كي لا ينتشر الفيروس بشكل تصعب السيطرة عليه.

وانتقد توماسي سلوك بعض الأندية الإيطالية التي ترغب في استمرار التدريبات خلال فترة العزل الصحي، مؤكداً أن تلك التصرفات ”غير مسؤولة“ على الإطلاق.

وطالب توماسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بضرورة تفهم الأوضاع التي تعيشها القارة حالياً، وضرورة تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، إلى عام 2021، لأنه سيكون من الصعب جداً إقامة البطولة هذا العام، في ظل استضافة 12 دولة للمباريات.