تقرير.. تأجيل يورو 2020 إلى ديسمبر من العام الحالي

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) عن حل للمسابقات التي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا Covid-19 في العالم ما تسبب في إيقاف كافة المسابقات.

ولا تبدو علاقة المؤسستين الكبيرتين على وفاق حيث تبدو العلاقة بينهما مضطربة بسبب عدم دعوة الفيفا للاجتماع المقرر يوم الثلاثاء برئاسة ألكسندر تشيفرين رئيس (اليويفا) لمناقشة تأجيل يورو 2020 المقرر انطلاقها في العاصمة الإيطالية روما في يونيو/حزيران المقبل.

وتعتبر إيطاليا أكثر دول أوروبا والعالم المتضررة من كورونا حيث يرتفع عدد الضحايا بشكل يومي وقد طالبت البلاد بتأجيل البطولة.

وذكر برنامج “ El Larguero “ في إذاعة كادينا سير الإسبانية أن الفيفا سيعارض نقل يورو 2020 إلى صيف 2021 لأن ذلك سيوثر على الشكل الجديد لكأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في العام ذاته ولو تأجلت ستؤثر قطعا على البطولة ذاتها المقامة في قطر بعدها بعام واحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

لذلك سيكون اليويفا أكثر انفتاحا على تأجيل يورو 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول من هذا العام لكن ذلك سيحتاج لموافقة البطولات المحلية التي تشعر بالقلق من إمكانية ختام الموسم الحالي خلال شهور الصيف.

وأكد غابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي أنه سيضغط من أجل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي لتأجيل 2020، وردد موقفه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الذي كان حريصًا أيضًا على تأجيل يورو 2020 للسماح للبطولات المحلية بالانتهاء من الموسم الحالي.