أخبار ريال مدريد وبرشلونة: خطوة جديدة تقرب نيمار من البلاوغرانا.. ورياض محرز البديل المنتظر في باريس

تصدرت عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني المشهد في أبرز أخبار الكرة العالمية في ظل تطورات جديدة يشهدها هذا الملف تحديدًا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في هذا التقرير أبرز وأهم أخبار الأندية الأوربية الكبرى، وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان:

هل يعود نيمار إلى برشلونة بعد وساطة ميسي؟

يبدو أن هناك خطوة جديدة تقرب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بعدما بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة خطوات لإعادة صديقه وزميله السابق إلى البلاوغرانا.

وبحسب موقع (LE 10 SPORT) الفرنسي الشهير فإن ميسي تمسك بعودة نيمار من أجل حسم ملف تجديد عقده مع إدارة برشلونة في المرحلة المقبلة.

وأكد تقرير نشره الموقع الفرنسي أن ميسي وافق بالفعل على تمديد عقده مع برشلونة والذي ينتهي في صيف 2021 وإلغاء فكرة الرحيل بنهاية الموسم الحالي بشرط أن يعود نيمار من جديد إلى الفريق.

ونقل الموقع الفرنسي عن مصادر في نادي باريس سان جيرمان تأكيدات بأن الفريق سيرحب برحيل نيمار مقابل 150 مليون يورو إلا أن إدارة برشلونة لم تذكر أي رد فعل رسمي أو تحركات إيجابية تجاه عودة اللاعب البرازيلي.

وفجرت صحيفة (سبورت) الكتالونية مفاجأة بتأكيدها أن مفاوضات التجديد مع ثنائي البارسا ليونيل ميسي، والحارس الألماني مارك تير شتيجن، لا تمر بالسهولة التي يتصورها البعض رغم تسريبات موافقة الثنائي على البقاء والاتفاق على كافة التفاصيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة يكثف جهوده للإبقاء على الثنائي في المرحلة الحالية، خاصة في ظل غضب شديد يحاصره بسبب تراجع النتائج في المرحلة الماضية والخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا.

محرز الخليفة المنتظر في باريس سان جيرمان

في المقابل، فجرت صحيفة (ذا صن) البريطانية مفاجأة قوية بأن إدارة باريس سان جيرمان بدأت بالفعل التحرك من أجل التعاقد مع خليفة للنجم البرازيلي نيمار تحسبًا لفكرة عودته إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة باريس بدأت التحرك للتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز استغلالًا لفكرة حرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من خوض دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وكشفت الصحيفة عن عرض مالي يجهزه نادي باريس سان جيرمان للفوز بخدمات محرز وهو الأمر الذي سيسهل مهمة العملاق الباريسي في الاستغناء عن أحد أضلاع مثلثه الهجومي خاصة نيمار، وربما يكون كيليان مبابي الذي ما زال يرفض فكرة تجديد عقده ويفكر في الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد يبدأ مفاوضات ساديو ماني

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ هو الآخر التفاوض مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي لضمه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أن ريال مدريد بدأ التواصل مع ممثلي ساديو ماني من أجل ضمه في الموسم الجديد لتدعيم خط هجومه.

يوفنتوس يستهدف نجم تشيلسي

وضع نادي يوفنتوس الإيطالي اللاعب البرازيلي إيمرسون ظهير أيسر فريق تشيلسي الإنجليزي على دائرة اهتماماته لمحاولة ضمه في الموسم الجديد لتدعيم الجبهة اليسرى بالبيانكونيري.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن إيمرسون لديه عرض بالفعل من إدارة يوفنتوس بعد أن لفت أنظار مسؤولي السيدة العجوز من أجل تدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة (إكسبريس) البريطانية أن يوفنتوس يدرس تقديم عرض رسمي لإدارة تشيلسي بضم اللاعب مقابل 25 مليون جنيه استرليني، خاصة أن اللاعب يملك خبرات مميزة في الكرة الإيطالية بعدما لعب في صفوف روما من قبل.

ومن المرجح أن توافق إدارة تشيلسي على رحيل إيمرسون في الموسم المقبل، خاصة في حالة التعاقد مع مارك كوكوريلا لاعب فريق برشلونة المعار إلى خيتافي الإسباني الذي لفت أنظار المدرب فرانك لامبارد وأبدى رغبته بضم لتدعيم هذه الجبهة.