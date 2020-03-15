سوشيال ميديا الرياضة: فابريغاس يكشف تفاصيل الرهان مع حارس تشيلسي .. وفينالدوم يلعب تنس الطاولة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
فابريغاس يكشف تفاصيل الرهان مع حارس تشيلسي
نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ يعود لرهان مع ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي عام 2018.
وعلق فابريغاس قائلا: لذا بعد أن أخبر لاعب بالفعل القصة للصحافة عما حدث في أحد أيام 2018 وسألني العديد من الناس عما إذا كان ذلك صحيحا، ها نحن أولاء.
مرات عديدة لسنوات عديدة بعد التدريب، أبقى أطول قليلا لأتخذ بعض العقوبات، كنت أقوم دائما بمراهنات صغيرة مع حراس المرمى لأضع القليل من التوابل في التحدي لسبب ما، لم أفتقد أحدا أبدا، لذا في يوم أصبحت واثقا جدا، وأصبح الأمر خارج نطاق السيطرة، جاء دور ويلي كاباليرو وقلت له إنه إذا أنقذها سيحصل على سيارة رينج روفر، ولسوء حظي، قد حفظ مرماه أمام الفريق بأكمله، ولتتمكن من تخيل كيف سارت الأمور، لقد تحولت من الشعور بالثقة إلى الشعور بالغباء على وجه الأرض، من الواضح أن الجميع كان يصرخ ويضحك على أنه كان علي دفع ديوني، ذهبت إلى ساحة سكراب ووجدت سيارة رينج روفر مدمرة لا يمكن استخدامها على الإطلاق مقابل 950 جنيها إسترلينيا فقلت، أتعلم ماذا؟ سأحصل على ذلك، في اليوم التالي جلبوه إلى ساحة التدريب وبصحة جيدة.
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So, after a player already told the story to the press of what happened one day in 2018 and many people asked me if it’s true, there we go. Many times for many years after training, I stay a little bit longer to take some penalties. I always made little bets with the goalkeepers to put a bit of spice into the challenge. For some reason, I never really missed one. So one day i got too confident and it got a of out of hand. It was Willy Caballero’s turn and I told him that if he saved it I’d get him a Range Rover. Unfortunately for me, he saved it in front of the whole team so you can imagine how it went… I went from feeling the most confident, to feeling the most stupid guy on earth ????. Everybody obviously was shouting and laughing that I had to pay my debt. I went to a scrapyard and I found a destroyed Range Rover that couldn’t be used at all for £950 so I said, you know what? I’ll get that. The next day they brought it to the training ground and well… I’ll show you the rest on a video. The lesson of the story is: Don’t bet at all at any cost. @willycaba
فينالدوم يلعب تنس الطاولة
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس رياضة تنس الطاولة للقضاء على وقت الفراغ، وعلق اللاعب قائلا: حافظ على بقائك مشغولا
بوغبا يدعو لمساعدة منظمة الصحة العالمية
نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأحد الأطفال المرضى، وعلق اللاعب: إنه عيد ميلادي وأنا ممتن دائما لأنني وعائلتي وأصدقائي نتمتع بصحة جيدة ومع ذلك، لا يتمتع الجميع بصحة جيدة، الآن يؤثر وباء فيروس كورونا على صحة وحياة الكثيرين، بمن فيهم الأطفال يمكن أن يكون تأثير التفشي واسع النطاق، خاصة على الأطفال الفقراء والضعفاء هائلا، وتساعد منظمة الصحة العالمية على منع انتشار فيروس كورونا من خلال توفير الإمدادات الطبية الحيوية، والتشاور مع المجتمعات المحلية وتنفيذ حملات الوقاية، من الأولويات وقف انتشار هذا الفيروس الجديد والمعلومات الخاطئة التي تنتشر بجانبه⠀
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It's my birthday and I'm always grateful that me, my family and friends are healthy. Nonetheless, not everybody is in good health right now.⠀ The #Coronavirus pandemic is affecting the health and lives of many, including children.⠀ The impact of a large-scale outbreak, especially on poor and vulnerable children, can be immense.⠀ ⠀ @UNICEF is helping prevent the spread of #Coronavirus by supplying vital medical supplies, consulting with communities and implementing prevention campaigns. It is a priority to stop the spread of this new virus, and the misinformation that’s spreading alongside it. ⠀ ⠀ At times like this we need to come together. ????⠀ ⠀ With your help, I am hoping today to raise £27,000 to help fight this war and I will double the amount if we reach the goal.⠀ If we manage to reach our target, it will be enough to provide:⠀ ⠀ * 333,332 pairs of disposable gloves for health workers +⠀ * 2,777 surgical masks to help prevent the disease spreading further +⠀ * 9,615 sets of vented goggles⠀ ⠀ To donate, go to my Facebook page or click on the link in my Bio.⠀ For more information: https://www.unicef.org.uk/coronavirus-facts/⠀ ⠀ Any amount will be welcome to help fight this war against #COVID19 ????????⠀ ⠀ Thank you for all the support ????????⠀ Stay safe!
راموس يطالب الجميع بالاتحاد
نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يطالب الجميع بالاتحاد في مواجهة الوباء العالمي، حيث علق اللاعب قائلا: إنها لحظة اتحاد ومسؤولية فردية وكرم جماعي، دعونا نضع جانبا ما يفرقنا ونفكر فيما يوحدنا، حان الوقت لإظهار أننا في مواجهة الشدائد نحن أفضل
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Es momento de unión, responsabilidad individual, generosidad colectiva. Dejemos de lado lo que nos separa y pensemos en lo que nos une. Es el momento de mostrar que ante la adversidad somos mejores. Orgulloso de vosotros, de nosotros, de todos. #YoMeQuedoEnCasa Now is a time for togetherness, individual responsability and collective generosity. Let's put aside what separates us and think of what brings us together. It's time to show that we are better when facing adversity. Proud of you, of us, of all. #ImStayingHome
موستافي يلعب الكرة في المطبخ
نشر شكوردان موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب الكرة في المطبخ ضمن تحدي البقاء في المنزل، وعلق اللاعب: تحدي البقاء في المنزل
#StayAtHomeChallenge ???? w/ @433 pic.twitter.com/Bck0tQbUy5
— Shkodran Mustafi (@MustafiOfficial) March 15, 2020
خضيرة يتجه إلى العزف
نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يعزف على البيانو، وعلق اللاعب: استخدام الوقت في أشياء أخرى
Using time for other things.. result of 2 days #StayAtHome pic.twitter.com/sD4gqISggo
— Sami Khedira (@SamiKhedira) March 15, 2020
فاتي بقميص دورتموند
نشر انسو فاتي لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، وهو يلعب بلاي ستيشن مع أحد أقاربه، وعلق اللاعب: الكثير من التشجيع في هذه الأيام الصعبة للجميع، حان الوقت للاستماع إلى توصيات السلطات والعاملين الصحيين
Muchos ánimos en estos días difíciles para todos, pero es hora de hacer caso a las recomendaciones de las autoridades y personal sanitario #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/S9W1Wq9UyG
— Ansu Fati (@ANSUFATI) March 15, 2020
خيسوس يواصل تدريباته في المنزل
نشر غابريل خيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يؤدي بعض التدريبات التأهيلية من داخل حديقة منزله، وعلق اللاعب: عملي اليوم
Working ???????????????? pic.twitter.com/8ksoK7On1C
— Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) March 15, 2020
كويسانسي يطالب الجماهير بالاعتناء بعائلاتهم
نشر مايكل كويسانسي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب: فترة صعبة لكرة القدم والرياضة والإنسانية اعتن بنفسك وأصدقائك وعائلتك
Tough period for football, sport and humanity ???? Take care of yourself, your friends and Family #FightCorona ???????????????? pic.twitter.com/WJ1gBZXpwJ
— Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) March 15, 2020
جنش يعطي بعض النصائح الطبية
نشر محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لبعض التوصيات الطبية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وعلق اللاعب: الوقاية خير من العلاج.
الوقايه خيرًا من العلاج ???????? pic.twitter.com/saFXI2V6Ih
— Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) March 15, 2020