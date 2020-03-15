سوشيال ميديا الرياضة: فابريغاس يكشف تفاصيل الرهان مع حارس تشيلسي .. وفينالدوم يلعب تنس الطاولة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فابريغاس يكشف تفاصيل الرهان مع حارس تشيلسي

نشر النجم الإسباني سيسيك فابريغاس فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ يعود لرهان مع ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي عام 2018.

وعلق فابريغاس قائلا: لذا بعد أن أخبر لاعب بالفعل القصة للصحافة عما حدث في أحد أيام 2018 وسألني العديد من الناس عما إذا كان ذلك صحيحا، ها نحن أولاء.

مرات عديدة لسنوات عديدة بعد التدريب، أبقى أطول قليلا لأتخذ بعض العقوبات، كنت أقوم دائما بمراهنات صغيرة مع حراس المرمى لأضع القليل من التوابل في التحدي لسبب ما، لم أفتقد أحدا أبدا، لذا في يوم أصبحت واثقا جدا، وأصبح الأمر خارج نطاق السيطرة، جاء دور ويلي كاباليرو وقلت له إنه إذا أنقذها سيحصل على سيارة رينج روفر، ولسوء حظي، قد حفظ مرماه أمام الفريق بأكمله، ولتتمكن من تخيل كيف سارت الأمور، لقد تحولت من الشعور بالثقة إلى الشعور بالغباء على وجه الأرض، من الواضح أن الجميع كان يصرخ ويضحك على أنه كان علي دفع ديوني، ذهبت إلى ساحة سكراب ووجدت سيارة رينج روفر مدمرة لا يمكن استخدامها على الإطلاق مقابل 950 جنيها إسترلينيا فقلت، أتعلم ماذا؟ سأحصل على ذلك، في اليوم التالي جلبوه إلى ساحة التدريب وبصحة جيدة.

فينالدوم يلعب تنس الطاولة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمارس رياضة تنس الطاولة للقضاء على وقت الفراغ، وعلق اللاعب قائلا: حافظ على بقائك مشغولا

بوغبا يدعو لمساعدة منظمة الصحة العالمية

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأحد الأطفال المرضى، وعلق اللاعب: إنه عيد ميلادي وأنا ممتن دائما لأنني وعائلتي وأصدقائي نتمتع بصحة جيدة ومع ذلك، لا يتمتع الجميع بصحة جيدة، الآن يؤثر وباء فيروس كورونا على صحة وحياة الكثيرين، بمن فيهم الأطفال يمكن أن يكون تأثير التفشي واسع النطاق، خاصة على الأطفال الفقراء والضعفاء هائلا، وتساعد منظمة الصحة العالمية على منع انتشار فيروس كورونا من خلال توفير الإمدادات الطبية الحيوية، والتشاور مع المجتمعات المحلية وتنفيذ حملات الوقاية، من الأولويات وقف انتشار هذا الفيروس الجديد والمعلومات الخاطئة التي تنتشر بجانبه⠀

راموس يطالب الجميع بالاتحاد

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يطالب الجميع بالاتحاد في مواجهة الوباء العالمي، حيث علق اللاعب قائلا: إنها لحظة اتحاد ومسؤولية فردية وكرم جماعي، دعونا نضع جانبا ما يفرقنا ونفكر فيما يوحدنا، حان الوقت لإظهار أننا في مواجهة الشدائد نحن أفضل

موستافي يلعب الكرة في المطبخ

نشر شكوردان موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يلعب الكرة في المطبخ ضمن تحدي البقاء في المنزل، وعلق اللاعب: تحدي البقاء في المنزل

خضيرة يتجه إلى العزف

نشر سامي خضيرة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يعزف على البيانو، وعلق اللاعب: استخدام الوقت في أشياء أخرى

Using time for other things.. result of 2 days #StayAtHome pic.twitter.com/sD4gqISggo — Sami Khedira (@SamiKhedira) March 15, 2020

فاتي بقميص دورتموند

نشر انسو فاتي لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، وهو يلعب بلاي ستيشن مع أحد أقاربه، وعلق اللاعب: الكثير من التشجيع في هذه الأيام الصعبة للجميع، حان الوقت للاستماع إلى توصيات السلطات والعاملين الصحيين

Muchos ánimos en estos días difíciles para todos, pero es hora de hacer caso a las recomendaciones de las autoridades y personal sanitario #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/S9W1Wq9UyG — Ansu Fati (@ANSUFATI) March 15, 2020

خيسوس يواصل تدريباته في المنزل

نشر غابريل خيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يؤدي بعض التدريبات التأهيلية من داخل حديقة منزله، وعلق اللاعب: عملي اليوم

كويسانسي يطالب الجماهير بالاعتناء بعائلاتهم

نشر مايكل كويسانسي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب: فترة صعبة لكرة القدم والرياضة والإنسانية اعتن بنفسك وأصدقائك وعائلتك

Tough period for football, sport and humanity ???? Take care of yourself, your friends and Family #FightCorona ???????????????? pic.twitter.com/WJ1gBZXpwJ — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) March 15, 2020

جنش يعطي بعض النصائح الطبية

نشر محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لبعض التوصيات الطبية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وعلق اللاعب: الوقاية خير من العلاج.