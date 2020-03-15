تقرير: يوفنتوس ينوي تجديد عقد كريستيانو رونالدو

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تنوي تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن يوفنتوس يريد تجديد عقد رونالدو حتى يونيو 2024، وسيكمل النجم البرتغالي حينها عامه الـ 39.

وانضم رونالدو، البالغ من العمر 35 عامًا، إلى يوفنتوس صيف العام 2018، من ريال مدريد، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.

وسجل رونالدو 25 هدفًا في 32 مباراة الموسم الحالي مع يوفنتوس، ليكمل 53 هدفًا في 75 مع البيانكونيري.

وأحرز رونالدو مع يوفنتوس لقبًا في الدوري الإيطالي، وآخر في السوبر الإسباني.

يشار إلى أن رونالدو سجل 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد، و118 هدفًا في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، و5 أهداف في 31، إلى جانب 99 هدفًا مع منتخب البرتغال.