نجم مانشستر سيتي يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس تحسباً لفشل صفقة هاري كين

تواصل إدارة يوفنتوس الإيطالي تخطيطها مبكراً لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثًا عن تجديد دماء الفريق.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم خط الهجوم بشكل واضح، في ظل ارتفاع معدل أعمار الثنائي كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغوايين.

مرشح جديد

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إن الدولي البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو أحد المرشحين للانضمام لفريق يوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد خيسوس أحد الخيارات المطروحة على طاولة البيانكونيري إذا ما فشل فابيو باتراتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، في التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين هداف فريق توتنهام هوتسبير.

وتضم قائمة المهاجمين المرشحين لليوفي بجانب هاري كين وغابرييل خيسوس، المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان.

خطة يوفنتوس

وذكرت الصحيفة الايطالية، أن كين هو الخيار الأول لباتراتشي، إلا أن المهاجم الإنجليزي رغم تفكيره في خوض تجربة جديدة خارج حدود البرمييرليغ، إلا أن اهتمام قطبي مدينة مانشستر بضمه أمر يجذبه.

وحال انضمام هاري كين إلى مانشستر سيتي، فقد يفضل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن رحيل خيسوس، وهو ما يعني أن الطريق سيكون ممهداً أمام السيدة العجوز لحسم هذه الصفقة.

وأشارت ”توتو سبورت“ إلى أن يوفنتوس يسعى لضم مهاجم أثبت وجوده في الفترة الاخيرة بشكل واضح لتخفيف الأعباء من على كتف كريستيانو رونالدو هداف الفريق.

وسجل خيسوس 37 هدفاً بقميص مانشستر سيتي في 92 مباراة لعبها منذ انضمامه للفريق في 2017.