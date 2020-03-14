حقيقة وفاة جيرفينيو

انتشر خبر وفاة المهاجم الإيفواري جيرفينيو نجم بارما الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا.

ولم يعلق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما على الأمر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو صفحته على فيسبوك حيث إن آخر ما صدر عنه كان في التاسع من الشهر الحالي.

ونشير جيرفينو عبر حساباته الرسمية رسالة دعم ضد فيروس كورونا بعد يوم واحد من خسارة فريقه بهدف نظيف أمام سبال.

ونشر موقع ”myafricainfos“ تقريرا اليوم السبت أكد خلاله أن المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار باتريس بوميل تواصل مع جيرفينيو هاتفيا حيث اتفق معه على الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل وهو ما رحب به اللاعب، ما يبدد تماما شائعات وفاة نجم روما السابق ذي ال32 عاما.

وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي عن بارما بشأن وفاة جيرفينيو أو حتى إصابته بالفيروس المتفشي بشدة في إيطاليا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أمس الجمعة أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 250 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المجمل جراء الفيروس في البلاد إلى 1266 حالة.

ويسجل الرقم الجديد زيادة قدرها 25 في المئة بعدد الوفيات، في أعلى زيادة بكل المقاييس منذ تفشي الفيروس.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، أكثر دول أوروبا تأثرا بالفيروس حتى الآن، إلى 17660 حالة إصابة، مقارنة بالعدد السابق المسجل رسميا عند 15113 حالة، بزيادة تقدر بنحو 17 في المئة.