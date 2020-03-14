عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”أوروبا تغلق“.. الكل في واحد.. وسنفعل ذلك (صور)

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الإجراءات التي اتخذتها اتحادات محلية وقارية وإيقاف منافسات محلية وقارية ودخول اللاعبين في حجر صحي شكلت العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.