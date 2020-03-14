عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”أوروبا تغلق“.. الكل في واحد.. وسنفعل ذلك (صور)

شكلت الإجراءات التي اتخذتها عدة اتحادات محلية وقارية بسبب انتشار فيروس كورونا وإيقاف عدة منافسات محلية وقارية ودخول اللاعبين في حجر صحي وإصابة بعض اللاعبين، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.
كما اهتمت الصحف بنتائج دوري الخليج العربي الإماراتي وأخبار الأندية السعودية.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على تأثير فيروس كورونا على أوروبا والرياضة وكتبت ”أوروبا تغلق“ وعن الصين ”لكن الصين تريد أن تفتح“.
سبورت
ركزت الصحيفة على إجراءات برشلونة الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا وكتبت ”الكل في واحد“.
كما تحدثت عن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت ”يويفا يوقف مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي“.
وتحدثت أيضا عن الدوريات المحلية ”الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني تتوقف“.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على الإجراءات التي اتخذتها إدارة برشلونة بسبب إجراءات فيروس كورونا وكتبت ”الكل في المنزل“.
كما تحدثت عن تأجيل طواف إيطاليا وماستر رياضة الغولف بسبب فيروس كورونا.
الصحيفة اهتمت بكريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان وكتبت ”إريكسن في الشارع من أجل فيروس كورونا“.
أس
ركزت الصحيفة على المنافسات الرياضية التي أعلن عن تعليقها بسبب فيروس كورونا وكتبت ”إغلاق تام“.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على اعتزال البطل الفرنسي في سباقات البياثلون على الجليد وكتبت ”أترك الرياضة هادئا“.
الصحف الإيطالية
كوريري ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على تعليق الأنشطة الرياضية في العالم بسبب فيروس كورونا مؤكدة أن الرياضيين لا يفقدون الأمل وكتبت ”سنفعل ذلك“.
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على الإصابات الجديدة في صفوف لاعبي كرة القدم بفيروس كورونا وقدمت لهم الدعم.
كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الذي وجّه رسالة عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي وكتبت ”رونالدو: لا تخرج“.
الصحافة السعودية
الرياضية
ركزت الصحيفة على قضية النادي الأهلي وكتبت ”(الاحتراف) تمهل الأهلي“.
كما تحدثت عن أخبار الأندية وكتبت ”النصر يغلق قضية كاواشيما“ و“الاتفاق يحذر ويراقب“ و“الاتحاد يناقش الأجانب“.
الصحيفة تحدثت عن فيروس كورونا وكتبت ”رياضيون في قفص كورونا“.
الصحافة الإماراتية
الاتحاد الرياضي
ركزت الصحيفة على نتائج دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت ”النصر يكسب خورفكان والوصل يتخطى حتا، خماسية الفرسان“.
كما تحدثت عن مصير دوري أبطال آسيا وكتبت ”الآسيوي يتجه لنظام المجمعة لمؤجلات الأبطال“.
كما اهتمت بوفاة الشيخ عيسى بن راشد وكتبت ”أحزان على رحيل عيسى بن راشد، هرم الرياضة العربية وداعا“.
واهتمت أيضا بتأثير فيروس كورونا وكتبت ”كورونا يرفع البطاقة الحمراء في وجه الرياضة“.