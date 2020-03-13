أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: أزمة بوغبا تنفجر في مانشستر يونايتد.. وإيكاردي يرفض البقاء مع باريس

سيطر فيروس كورونا على المشهد في كافة ملاعب أوروبا بعد أن أعلنت عدة دول أوروبية إيقاف النشاط الكروي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الكرة العالمية، وأهم الأندية، وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس:

كورونا يجتاح ملاعب أوروبا

اجتاح فيروس كورونا ملاعب أوروبا التي توقفت بسبب انتشار الوباء في أغلب الدول.

وحرص العديد من نجوم الكرة في العالم على التحدث مع الجماهير، وتوجيه رسائل مهمة، وعلى رأسهم النجم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، بجانب المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الذي أكد لجمهور الريدز أن صحة البشر أهم من كرة القدم.

ونفى رامي عباس مدير أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الكلام غرضه المزيد من الزيارات للمواقع الإلكترونية.

نجم الريال ينفي إصابته بكورونا وبرشلونة يجمد النشاط

نفى لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يعلم مصدر هذه الشائعات.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني تجميد النشاط الكروي، وعدم إقامة أي تدريبات في المرحلة المقبلة بسبب فيروس كورونا.

أزمة بوغبا تنفجر في مانشستر يونايتد

انفجرت أزمة اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إعلان المدرب النرويجي أولي سولشاير المدير الفني للفريق رغبته في بقاء بوغبا.

وقال سولشاير خلال تصريحات عبر شبكة (سكاي سبورتس) إن بوغبا ما زال لاعبا في مانشستر يونايتد، ولديه عقد مستمر لموسم آخر.

وأشار مدرب ألمانيو إلى أنه لا يفكر برحيل بوغبا في الموسم المقبل، خاصة أن الفريق بحاجة لخدماته.

ويرغب بوغبا في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعدما تلقى اتصالات سابقة من ناديي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وتوقعت الصحف البريطانية أن تُحدث هذه التصريحات أزمة حادة في مانشستر يونايتد بعد أن بدأ مينو رايولا مدير أعمال اللاعب التفاوض مع إدارة النادي لمعرفة المطالب المالية من أجل الاستغناء عنه.

يوفنتوس يرفض دخول مزاد نجم ليفركوزن

رفض مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي الدخول في المزاد على صفقة لاعب باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز نجم الفريق.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن ليفركوزن حدد قيمة بيع اللاعب مقابل 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي أصاب مسؤولي اليوفي بالإحباط وقرروا صرف النظر عن اللاعب.

وأشار الموقع إلى أن ليفركوزن يسعى إلى استغلال رغبة بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، بخطف اللاعب من أجل رفع سعره والوصول به إلى أعلى قيمة.

تشيلسي يبحث عن صفقة ثانية من أياكس

يبحث فريق تشيلسي الإنجليزي عن صفقة جديدة من نادي أياكس الهولندي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن تشيلسي لن يكتفي بصفقة المغربي الدولي حكيم زياش، بل يسعى إلى التعاقد مع لاعب جديد من أياكس وهو الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

ويأمل تشيلسي ضم حارس جديد في ظل تراجع مستوى الحارس الإسباني كيبا، إلى جانب أن المطالب المالية للحارس الألماني مارك تير شتيغن نجم برشلونة الإسباني تبدو مرتفعة، وتهدد فكرة ضمه في الموسم الجديد.

إيكاردي يرفض البقاء مع باريس

رفض الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم فريق إنتر الإيطالي المعار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لنهاية الموسم فكرة البقاء مع باريس.

ويأمل إيكاردي العودة إلى إيطاليا، خاصة أنه لا يشعر بالراحة في صفوف باريس سان جيرمان وبدأ الدخول في أزمات مع إدارة النادي بحسب موقع كالتشيو ميركاتو.