سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يكشف حقيقة مرضه.. ومبابي يتحدى فيروس كورونا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يصدر بيانًا حول شائعة مرضه

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس صورة لبيان عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، قال خلاله: العالم يمر بلحظة صعبة للغاية، والتي تتطلب الحرص الشديد من كل فرد منا، أتحدث لكم اليوم ليس بصفتي لاعبًا لكرة القدم، ولكن كابن، كلاعب كرة قدم، كإنسان يهتم بآخر التطورات التي تؤثر على العالم بأجمعه، من المهم أن نتبع تعليمات نصائح الصحة العالمية، والحكومات الوطنية لكيفية التعامل مع الوضع الحالي، حماية الجنس البشري يجب أن تصبح فوق أي اهتمامات أو أنشطة، وأود أن أرسل التعازي لكل من فقد أشخاصًا عزيزين بالنسبة لهم، كل دعمي وتشجيعي لكل من يحاربون ذلك الفيروس، مثل زميلي دانيلي روجاني، ودعمي مستمر للأطباء الرائعين الذين يضعون حياتهم على المحك لإنقاذ الآخرين. كريستيانو رونالدو

مبابي يتحدى فيروس كورونا

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور“إنستغرام“ بالكمامة خوفًا من عدوى فيروس كورونا، وعلق اللاعب، قائلًا:“لا يوجد كورونا“.

ليوناردو بونوتشي يجمع التبرعات

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ دعا خلاله لجمع التبرعات من أجل بناء مستشفى جديد، وعلق اللاعب:“أنا أيضًا جنبًا إلى جنب مع يوفنتوس أشارك بجمع التبرعات للمستشفيات في تورينو وبييمونتي، ويمكنك أنت أيضًا المساهمة، ونظهر أننا جميعًا بعيدون لكننا متحدون“.

إبراهيموفيتش يشكر أبطال القناع

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي آيه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لمجموعة من الأطباء، وحرص إبراهيموفيتش على توجيه الشكر لهم، حيث علق:“بالنظر إلى حالة الطوارئ هنا في إيطاليا، أريد تقديم الشكر للأبطال الحقيقيين لهذه القصة (الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين) ، من خلال التبرع بقناع FFP2 لمستشفيات هومانيتاس لكل مجموعة يتم بيعها عبر الإنترنت ، كما في الأفلام ، الأبطال الخارقون هم أولئك الذين لديهم القناع“.

فاسكيز يقضى اليوم الأول مع أولاده

نشر لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله داخل منزله عقب قرار الاتحاد الإسباني بإيقاف الدوري، وعلق اللاعب قائلًا: ”اليوم الأول الذي أبقى فيه في المنزل“.

باولو ديبالا يطمأن جمهوره

حرص باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي على طمأنة جماهير ناديه عقب الأنباء التي ترددت عن إصابته بفيروس كورونا، حيث قال اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا: ”مرحبًا بالجميع، أردت أن أؤكد أنني بخير وعزلة طوعية، شكرًا لكم جميعًا على الرسائل وآمل أن تكونوا بخير“.

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien ???? #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020

مسعود أوزيل يشكر الأطباء

وجه مسعود أوزيل لاعب نادي الآرسنال الإنجليزي رسالة شكر إلى الأطباء في ظل ما يعانيه العالم حاليًا، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: ”بينما نمضي في هذه القضية العالمية، لا ينبغي أن ننسى أن نشكر جميع الأطباء والممرضات والعلماء وما إلى ذلك في جميع أنحاء العالم، الذين يساعدون بمنع انتشار هذا الفيروس، الأرض العالمية أوروبا وأفريقيا ستتعرض لضغوط عالية خلال الأسابيع المقبلة وتستحق احترامنا وامتناننا“.

As we go through this global issue, we should not forget to say thank you to all doctors, nurses and scientists etc worldwide, who are helping to keep this virus from spreading.???????????? They are under high pressure in the upcoming weeks & deserve our respect and gratitude.(2/2) #M1Ö — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 13, 2020

فينالدوم ينصح الجماهير بالاهتمام بأنفسهم

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في حالة نفسية غير جيدة بسبب ما تتعرض له كرة القدم العالمية، وعلق اللاعب:“المزاج الحالي، بعض الأشياء أكبر من كرة القدم، اعتن بنفسك وأحبائك“.

Current mood… some things are bigger than football. Take good care of yourselves and your loved ones ???????? pic.twitter.com/3OjiNWSBDf — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) March 13, 2020

توبي ألدرفيريلد يطالب بالالتزام بالتدابير الاحترازية

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لجماهير ناديه، وعلق اللاعب قائلًا: ”يجب أن تكون رفاهية المشجعين واللاعبين والموظفين والجميع أولًا خلال هذه الحالة، ويرجى احترام واتباع التدابير المتخذة لمحاولة تغيير هذا في أقرب وقت ممكن، تذهب أفكاري إلى المتضررين بالفعل، وآمل أن يتمكن كل شخص من الحفاظ على سلامته وصحته قدر الإمكان“.

The well-being of fans, players, staff and everyone must come first during this situation. Please respect & follow the measures taken to try to turn this around as soon as possible. My thoughts go out to those already affected and I hope every can stay as safe/healthy as possible pic.twitter.com/sVClkFsSIY — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 13, 2020

محمد النني يدعم أرتيتا

حرص المصري محمد النني لاعب نادي آرسنال الانجليزي والمعار إلى نادي باشكتاش التركي على دعم مايكل أرتيتا المدير الفني للغانرز، حيث علق النني عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: أتمنى الأفضل للجميع في الآرسنال والشفاء السريع لمايكل أرتيتا، وأتمنى أن يبقى باقي الفريق سليمًا وصحيًا، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي، وشفاكم الله“.