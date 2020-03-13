إنتر ميلان الإيطالي يستسلم أمام برشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز

بات الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أقرب من أي وقت سابق من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، عقب نهاية الموسم الجاري.

ويحظى لاوتارو مارتينيز باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية كبيرة؛ بعد تألقه اللافت مع النيراتزوري خلال الموسم الحالي، إلا أن برشلونة الذي يبحث عن مهاجم جديد للفريق خلفا للأوروغواياني لويس سواريز هو الأقرب للفوز بخدمات مارتينيز.

استسلام إنتر ميلان

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن إنتر ميلان رفع الراية البيضاء أمام إصرار برشلونة على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

وعلى الرغم من أن الأمر لم يعد رسميا حتى الآن، إلا أن مسؤولي النادي الإيطالي لديهم قناعة الآن بأن مارتينيز سيرحل قبل يوم 15 يوليو المقبل إلى أحد الأندية الكبرى.

ويمتلك مارتينيز شرطا جزائيا في عقده، يتيح له الانتقال إلى أي فريق آخر مقابل 111 مليون يورو.

3 بدائل

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن النادي الكبير المقصود في صفقة مارتينيز هو برشلونة بكل تأكيد.

وأضافت أن إدارة النيراتزوري بدأت بالفعل في البحث عن بديل لقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل خلفا للمهاجم الأرجنتيني.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“، أن هناك 3 لاعبين على رادار إنتر ميلان، في مقدمتهم الدولي الغابوني بيير أيمريك أوباميانغ مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي.

كما تضم القائمة الثنائي، تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، وأنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى إنتر ميلان لاستغلال المقابل الذي سيحصل عليه نظير انتقال مارتينيز إلى البلوغرانا، لضم أحد هؤلاء المهاجمين الثلاثة.

خبر سار

جاء قرار الاتحاد الإسباني لمرة القدم بتأجيل مباريات الليغا الإسبانية لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا ليمنح فريق برشلونة الإسباني ومهاجمه الأورغولياني لويس سواريز، بارقة أمل حال استكمال مباريات المسابقة.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن عقب اجتماعه مع رؤساء الأندية ورابطة المحترفين تأجيل مباريات الجولتين المقبلتين لليغا إلى أجل غير مسمى على أن يتم النظر للموقف بعد ذلك.

عودة قريبة

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن تأجيل مباريات الليغا بسبب أزمة كورونا، قد يتسبب في عودة لويس سواريز للمشاركة مع برشلونة في عدد أكبر من المباريات مما كان متوقعا بعد تعرضه للإصابة.

ويمكن لبطولة الدوري الإسباني أن تستمر حتى يونيو المقبل، في ظل التأجيلات، ما يعني أن كيكي سيتين المدير الفني للبلوغرانا سيستعيد خدمات سواريز في الجولات الحاسمة للبطولة.

وكان سواريز قد خضع لجراحة إثر إصابته في غضروف ركبته اليمني، في يناير الماضي.

وحدد الأطباء عودة سواريز إلى الملاعب مرة أخرى بعد أربعة أشهر أي في بداية شهر مايو المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه بناء على التوقعات السابقة فإن برشلونة سيستعيد لويس سواريز خلال مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة للدوري الإسباني أمام كل من بلد الوليد، أوساسونا، وآلافيس، إلا أنه وبعد تأجيل أسبوعين من الليغا الإسبانية، فقد يكون سواريز متاحاً بداية من الجولة 34.

ويلعب برشلونة أمام فياريال في الجولة 34، قبل مواجهة اسبانيول في الجولة التالية.

ولفتت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن سواريز يقوم بتقليل فترة تعافيه من إصابته ما يعني عودته في وقت أقرب من المتوقع، ما يعطي دفعة كبيرة للبلوغرانا في مشوار الحفاظ على اللقب.