أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: عقبة تهدد صفقة البارسا.. وبقاء زيدان يهدد ميركاتو بايرن ميونخ.. ورونالدو لن يعود لإيطاليا ”قريبا“

ما زال مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني غامضاً، وهو ما يؤجل حسم العديد من الملفات الخاصة بنجوم الفريق الملكي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، فإلى السطور القادمة:

عقبة تهدد انتقال نجم ألمانيا إلى برشلونة

لن تكون مهمة فريق برشلونة الإسباني سهلة في ضم نجم المنتخب الألماني ونادي لايبزغ تيمو فيرنر في الانتقالات الصيفية القادمة، رغم رغبة إدارة البارسا في ضم اللاعب بحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن برشلونة حدد اسم فيرنر لخلافة الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم الفريق في الموسم الجديد، في ظل إعجاب مسؤولي البارسا بقدرات اللاعب الهجومية.

وتصطدم رغبة برشلونة بمفاوضات جادة من أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب الموهوب في الموسم المقبل.

وأعلن نادي برشلونة عودة لاعبه سيرجي روبيرتو لخوض مواجهة ريال مايوركا بعد غدٍ السبت، بعد أن غاب بسبب الإصابة في اللقاءات الستة الأخيرة للبارسا.

بقاء زيدان يهدد عودة كروس إلى بايرن ميونخ

أصبحت عودة اللاعب توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني إلى ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني مرتبطة بمستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كروس تلقى مفاوضات للعودة إلى بايرن ميونخ في الموسم الجديد، إلا أن صحيفة (بيلد) الألمانية أكدت أن كروس سيستمر مع الريال حال رحيل زيدان مع توتر علاقته بالمدرب الفرنسي.

ويسعى بايرن ميونيخ لحسم فكرة عودة توني كروس لإعادة ترتيب الصفوف في الموسم الجديد.

ويستعد أيضاً المهاجم الصربي لوكا يوفيتش نجم الريال لحسم مستقبله بعد نهاية الموسم وفقاً لمستقبل زيدان، فبقاء المدرب الفرنسي يهدد بقاء اللاعب الذي تلقى عدة عروض فرنسية وألمانية لضمه.

ويسعى يوفيتش بحسب تقارير صحفية فرنسية لإقناع زيدان بمنحه الفرصة في الفترة القادمة مع ريال مدريد.

كورونا يهدد الكرة الإيطالية

أصبح فيروس كورونا أزمة حقيقية تواجه الكرة الإيطالية مع تزايد أعداد المصابين، وقرار إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا.

وأعلن نادي سامبدوريا إصابة لاعبه مانولو جابياديني بفيروس كورونا، كما تأجل لقاء يوفنتوس الإيطالي مع ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ناديا إنتر ميلان وروما التبرعات المالية لدعم مكافحة فيروس كورونا، فنادي إنتر أعلن تبرعه بحوالي 300 ألف كمامة للحماية المدنية في إيطاليا بخلاف التبرع المالي، بجانب تبرع روما بمبلغ 50 ألف يورو لمكافحة انتشار الفيروس الذي يداهم الكرة الإيطالية بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت صحيفة دايلي ميل إن رونالدو يخضع لحجر صحي في البرتغال، وجميع المؤشرات تؤكد عدم عودته لإيطاليا قريبا.

إنتر يستهدف مطاريد برشلونة

يستهدف فريق إنتر الإيطالي التعاقد مع بعض لاعبي برشلونة المرشحين للرحيل في الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر يستهدف التعاقد مع لاعبي برشلونة لحسم المفاوضات، من أجل انتقال لاوتارو مارتينيز نجم الفريق الإيطالي إلى البارسا في الموسم المقبل.

وذكر موقع ( LE 10 SPORT ) الفرنسي أن أهم اللاعبين الذين يستهدفهم إنتر اللاعب البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة؛ من أجل الانضمام إلى صفوف إنتر في الموسم المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن المدرب أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يستهدف التعاقد مع الثنائي نيلسون سيميدو؛ لتدعيم الجبهة اليمنى، بخلاف توديبو مدافع البارسا من أجل تدعيم الخط الخلفي.