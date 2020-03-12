كورونا يصيب لاعبا جديدا في الدوري الإيطالي

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن لاعبه مانولو جابياديني مصاب بفيروس كورونا.

وقال سامبدوريا في بيان رسمي على حسابه في موقع ”تويتر“، ”جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها جابياديني إيجابية، يعاني من الحمى لكنه بحالة جيدة، نقوم بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يتطلبها القانون“.

ويوم أمس، أعلن يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، أن لاعبه دانيللي روغاني يعاني من فيروس كورونا المستجد.

وحظرت الحكومة الإيطالية كل الأحداث الرياضية، وبينها الدوري الإيطالي، حتى الثالث من أبريل/ نيسان على الأقل؛ في محاولة لاحتواء أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا.

وقفزت حالات الوفاة في إيطاليا من 196 إلى 827 شخصا في 24 ساعة، كما ارتفعت حالات الإصابة إلى 12.462 شخص من 10.149.

وقرر يوفنتوس إخضاع جميع لاعبيه وإدارييه لحجر صحي بعد إعلان إصابة روغاني، في حين سيخضع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لحجر صحي في البرتغال.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، قرر تأجيل باقي مباريات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما قرر يويفا تأجيل مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي.