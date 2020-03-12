ماركا: تأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر تأجيل باقي مباريات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما قرر يويفا تأجيل مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي، والتي ستلعب مساء اليوم الخميس.

وأشارت ماركا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيصدر بشكل رسمي خلال ساعات.

وتأهل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا ولايبزيغ بالفعل إلى دور الثمانية، وينتظرون أربعة أندية أخرى ستتأهل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في حال إقامة المباريات.

التأجيل جاء بعد تأكد إصابة دانييلي روغاني مدافع الفريق الإيطالي بفيروس كورونا.

ووضع النادي الإيطالي لاعبيه تحت الحجر الصحي، وكذلك فريق إنتر ميلان عقب مواجهة الفريقين يوم الأحد الماضي بدون جماهير.

كما أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الخميس تأجيل كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية في الجولتين المقبلتين على الأقل، بسبب مخاوف انتشار وباء فيروس كورونا.

وأعاد نادي ريال مدريد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم، بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وألغى ريال مدريد الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي ريال.