صحيفة: يويفا يدرس تأجيل باقي مباريات دوري أبطال أوروبا

أشارت صحيفة AS الإسبانية إلى أن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) يدرس تأجيل باقي مباريات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة ”توب ميركاتو“ نقلا عن الصحفية الإسبانية إلى أن القرار سيتم تأجيله إلى نهاية اليوم الخميس، بحيث تظل المباريات الأربع المتبقية في إياب دور الستة عشر معلقة دون لعب.

وتأهل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا ولايبزيغ بالفعل إلى دور الثمانية، وينتظرون أربعة أندية أخرى ستتأهل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في حال إقامة المباريات.

وزادت الشكوك بشأن استقبال يوفنتوس فريق أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر الأسبوع المقبل، بعد تأكد إصابة دانييلي روغاني مدافع الفريق الإيطالي بفيروس كورونا.

ووضع النادي الإيطالي لاعبيه تحت الحجر الصحي، وكذلك فريق إنتر ميلان عقب مواجهة الفريقين يوم الأحد الماضي بدون جماهير.

كما تقرر استضافة برشلونة لفريق نابولي بدون جماهير في كامب نو في إياب دور الستة عشر، بينما تحوم الشكوك حول مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في مانشستر بعد تأجيل مباراة سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكذلك ستقام مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في ميونخ بدون جماهير، خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب في ستامفورد بريدج انتهت لصالح النادي البافاري بالفوز بثلاثية نظيفة.